Mỗi chiếc bánh an toàn - Một mùa trăng trọn vẹn

Bánh Trung thu được bày bán khắp các tuyến phố tại phường trung tâm tỉnh.

Những ngày này, không khí Tết Trung thu đã hiện diện trên nhiều tuyến phố tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh. Các quầy hàng bày bán bánh Trung thu với đủ kiểu dáng, kích cỡ, hương vị. Bên cạnh những thương hiệu quen thuộc, nhiều cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại địa phương cũng tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ thị trường. Trên các nền tảng mạng xã hội, bánh Trung thu "nhà làm", bánh thủ công cũng được giới thiệu khá phổ biến. Chỉ với một vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, đặt mua nhiều loại bánh với mẫu mã, hương vị và mức giá khác nhau. Sự thuận tiện ấy mở rộng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm, nhất là đối với những loại bánh có thời hạn sử dụng ngắn và thành phần nguyên liệu đa dạng.

Chị Hứa Thị Giang, phường Thục Phán chia sẻ: Khi mua bánh Trung thu, tôi thường quan tâm trước tiên đến nguồn gốc, cơ sở sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Với những loại bánh mua trên mạng xã hội, tôi cũng tìm hiểu kỹ người bán, nơi sản xuất và cách bảo quản. Bánh có đẹp, có ngon nhưng nếu không rõ nguồn gốc thì gia đình tôi cũng không lựa chọn.

Tại cơ sở bánh Trung thu Minh Thu, phường Thục Phán, không khí sản xuất những ngày này trở nên rộn ràng hơn. Hương bánh lan tỏa trong không gian sản xuất, những người thợ tất bật chuẩn bị nguyên liệu, làm nhân, cán vỏ, tạo hình và nướng bánh để kịp phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Trung thu. Chủ cơ sở, ông Nông Ích Lân cho biết: Với cơ sở chúng tôi, an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Nguyên liệu đầu vào phải được lựa chọn rõ nguồn gốc, quá trình sản xuất phải bảo đảm vệ sinh, dụng cụ và khu vực chế biến phải được giữ sạch. Chúng tôi xác định đây là vấn đề sống còn đối với nghề làm bánh, bởi nếu sản phẩm không bảo đảm an toàn thì không thể giữ được niềm tin của khách hàng và nghề truyền thống cũng khó có thể duy trì lâu dài.

Cơ sở Minh Thu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu làm bánh.

Có thể nói, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là câu chuyện chung của các cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và sức khỏe, việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm không còn đơn thuần là yêu cầu quản lý mà trở thành điều kiện để cơ sở duy trì uy tín và phát triển thị trường.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2026, công tác kiểm tra được ngành chức năng tỉnh triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch số 4414/KH-SCT ngày 25/8/2026 về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026. Tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu với sự tham gia của các ngành Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh. Đoàn kiểm tra thực tế tại 9 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, trong đó, có bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát... tại các xã, phường Thục Phán, Hạ Lang, Phục Hòa và Kim Đồng. Tại phường Thục Phán, các cơ sở được kiểm tra gồm cơ sở sản xuất Thái Hiên, cơ sở bánh Trung thu Hương Lan, cơ sở bánh Kiến Con, cơ sở bánh Minh Thu cùng một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu được kiểm tra thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Khu vực sản xuất được giữ sạch sẽ, không có nguồn gây ô nhiễm; trang thiết bị, dụng cụ sản xuất sử dụng vật liệu phù hợp, không bị han gỉ, không thôi nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm. Nguồn nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có thể truy xuất. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và sử dụng bảo hộ lao động phù hợp. Sản phẩm thực phẩm được kiểm nghiệm định kỳ và thực hiện tự công bố theo quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh, đoàn kiểm tra tập trung vào điều kiện khu vực kinh doanh, trang thiết bị bảo quản, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp kinh doanh.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương cho biết: Dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm bánh, kẹo, nước giải khát tăng cao nên công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được ngành công thương đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc kiểm soát các điều kiện sản xuất, kinh doanh, chúng tôi chú trọng hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động, nhất là kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện vệ sinh, việc ghi nhãn, bảo quản và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mục tiêu của công tác kiểm tra không chỉ là phát hiện, xử lý những vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành của cơ sở, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở cần xác định an toàn thực phẩm là trách nhiệm thường xuyên, không chỉ thực hiện khi có đoàn kiểm tra.

Từ khâu sản xuất đến lưu thông, mỗi công đoạn đều có vai trò nhất định trong việc bảo đảm an toàn cho sản phẩm. Với bánh Trung thu, yêu cầu này càng đáng lưu ý bởi đây là loại thực phẩm được sản xuất, tiêu thụ tập trung trong thời gian ngắn, có nhiều loại nhân với thành phần nguyên liệu khác nhau và thời hạn sử dụng tương đối ngắn. Một chiếc bánh Trung thu ngon không chỉ nằm ở lớp vỏ vàng óng hay phần nhân đậm đà, đó còn là sự an tâm của người thưởng thức, là niềm tin của khách hàng đối với người làm bánh và là trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe.

Giữ được hương vị truyền thống đã khó, giữ được niềm tin của người tiêu dùng còn khó hơn. Vì thế, mỗi mùa Trung thu, cùng với câu chuyện về những chiếc bánh ngon, điều cần được gìn giữ lâu dài chính là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để mỗi chiếc bánh an toàn là một mùa trăng trọn vẹn.