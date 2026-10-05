Mỗi “check-in” - một câu chuyện về biển Thanh Hóa

Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”.

Thanh Hóa có đường bờ biển dài hơn 100km với nhiều bãi biển đẹp, các khu nghỉ dưỡng hiện đại cùng những làng chài giàu bản sắc văn hóa. Những năm qua, du lịch biển Thanh Hóa không ngừng đổi mới, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Nhằm triển khai Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 2/7/2026 của UBND tỉnh về phát triển du lịch biển Thanh Hóa năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”.

Đây là hoạt động hướng tới huy động sự tham gia của người dân, du khách, doanh nghiệp du lịch, cơ quan báo chí và các nhà sáng tạo nội dung trong quảng bá hình ảnh, sản phẩm, trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa trên môi trường số.

Toàn cảnh Hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”.

Với du lịch biển Thanh Hóa, đó có thể là một góc nhìn mới về bãi biển, món ăn địa phương, phiên chợ vùng biển, cuộc gặp gỡ với ngư dân hay đơn giản là buổi sáng, buổi chiều bên biển. Mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành chất liệu để kể về điểm đến. Vì thế, “check-in” không chỉ đánh dấu sự có mặt, mà còn lưu giữ ký ức, chia sẻ cảm xúc và khơi gợi mong muốn khám phá nơi mình chưa từng đến. Và từ những câu chuyện cá nhân, hình ảnh biển Thanh Hóa được mở rộng trong cộng đồng, tạo thêm nguồn tư liệu chân thực cho hoạt động quảng bá du lịch.

Đó cũng là tinh thần của Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa năm 2026, được phát động trong Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”. Cuộc thi dành cho các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, nhà sáng tạo nội dung, blogger, nhiếp ảnh gia, người dân và du khách. Những tác phẩm được ghi lại từ ngày 1/1/2026, thể hiện khoảnh khắc đẹp, trải nghiệm đáng nhớ và góc nhìn riêng về biển Thanh Hóa đều có cơ hội tham gia.

Điểm đáng chú ý, cuộc thi không đặt nặng tính chuyên nghiệp về kỹ thuật, mà hướng tới khoảnh khắc chân thực, cảm nhận riêng và những câu chuyện gần gũi trong hành trình của mỗi người. Cách làm này đưa cộng đồng trở thành một phần trực tiếp của hoạt động quảng bá điểm đến: người dân kể về nơi mình sinh sống, du khách chia sẻ điều đã trải nghiệm, nhà sáng tạo nội dung tìm kiếm những góc nhìn mới, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đặc trưng. Khi được kết nối trên các nền tảng số, những câu chuyện ấy sẽ tạo nên diện mạo đa dạng hơn về biển Thanh Hóa - không chỉ có cảnh quan, mà còn có ẩm thực, văn hóa, đời sống và con người.

Theo thể lệ, các tác phẩm đạt giải sẽ được công bố, trao thưởng và lựa chọn giới thiệu tại Triển lãm ảnh du lịch biển Thanh Hóa theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong quý IV/2026, qua đó bổ sung nguồn tư liệu hình ảnh phong phú, chân thực phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hoá năm 2026.

Với những người yêu biển, có lẽ biển không chỉ đẹp trong ngày hè, mà mỗi mùa, mỗi thời điểm đều có những nét riêng để khám phá. Cũng chính bởi thế, một trong những mục tiêu của Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026” còn là mở rộng câu chuyện về biển Thanh Hóa ra ngoài mùa cao điểm.

Tất nhiên, để phát triển du lịch biển bốn mùa, bên cạnh truyền thông còn cần sản phẩm phù hợp, chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch, hạ tầng và sự liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp. Trong tổng thể ấy, truyền thông số là một mắt xích, người dân và du khách là người kể chuyện gần gũi nhất, giúp điểm đến được biết đến, quan tâm và lựa chọn bằng chính những trải nghiệm thực tế.

Phát biểu hưởng ứng chiến dịch tại hội nghị, Hoa hậu Bản sắc Việt 2026 Vũ Mai Thảo, đại diện Cộng đồng KOL Thanh Hóa cho rằng, giá trị của một vùng đất không chỉ nằm ở những gì vùng đất ấy đang có, mà còn ở cách người ta kể câu chuyện về vùng đất ấy.

Với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, kể về quê hương vì thế cũng đi cùng trách nhiệm. Bởi mỗi nội dung không chỉ giới thiệu một địa danh, mà còn góp phần hình thành cách công chúng nhìn về vùng đất ấy. Người làm nội dung cần một đôi mắt biết nhìn, một trái tim biết yêu và khả năng kể lại những gì mình thực sự trải nghiệm.

Từ đó, đại diện Cộng đồng KOL Thanh Hóa - Vũ Mai Thảo khẳng định: “Chúng ta không chỉ check-in, chúng ta sẽ kể chuyện.”

Hoa hậu Bản sắc Việt 2026 Vũ Mai Thảo, đại diện Cộng đồng KOL Thanh Hóa phát biểu hưởng ứng chiến dịch tại hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”.

Và để tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác trong truyền thông, quảng bá du lịch biển Thanh Hóa trên các nền tảng số, tại hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch và Cộng đồng KOL Thanh Hóa đã ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp. Sự kết nối này mở ra cơ hội để các bên phát huy thế mạnh, đưa mỗi điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng của biển xứ Thanh đến với công chúng qua nhiều góc nhìn.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp giữa Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch và Cộng đồng KOL Thanh Hóa.

Với cách tiếp cận lấy trải nghiệm làm trung tâm, “Check-in biển Thanh Hóa” kỳ vọng tạo nên một không gian lan tỏa hình ảnh biển Thanh Hóa bằng chính những câu chuyện đời thường, những khoảnh khắc chân thực của du khách. Từ đó, mỗi điểm đến không chỉ được biết đến qua thông tin quảng bá mà còn được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế.

Một bức ảnh có thể ghi lại một khoảnh khắc, một video có thể đưa hình ảnh biển Thanh Hóa đến với nhiều người. Nhưng phía sau mỗi hình ảnh, nếu có một câu chuyện đủ chân thật, nó có thể khơi lên cảm xúc, đánh thức nỗi nhớ và gieo vào lòng người xem mong muốn được tự mình đặt chân đến. Để rồi, mỗi lần “check-in” không chỉ là một dấu chân trên bản đồ, mà trở thành một câu chuyện về biển Thanh Hóa được kể tiếp từ người này sang người khác, từ một trải nghiệm riêng trở thành cảm xúc chung về một vùng đất.