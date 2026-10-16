Mới chấp hành xong bản án 16 năm tù, tiếp tục trộm 33 ĐTDĐ trị giá 315 triệu đồng

Ngày 16/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Phòng CSHS) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tổng trị giá hơn 315 triệu đồng tại cửa hàng Điện Máy Xanh.

Theo hồ sơ, vào ngày 17/8/2026, tại cửa hàng Điện Máy Xanh, chi nhánh Hải Ba (xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng dùng các vật dụng phá cửa, đột nhập vào bên trong cửa hàng và lấy đi 33 điện thoại di động (ĐTDĐ) với tổng giá trị hơn 315 triệu đồng. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT và tâm lý của Nhân dân.

Nguyễn Tiến Khanh cùng tang vật.

Sau khi xác minh, đến ngày 25/9/2026, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án. Tập trung lực lượng, với tinh thần kiên quyết, không ngại khó khăn, gian khổ và áp dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16/10/2026, Phòng CSHS đấu tranh thành công chuyên án, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú tổ dân phố Bắc Thượng, phường Mỹ Thượng, TP Huế).

Đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị tuyên phạt 16 năm tù giam và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29/3/2025.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Tiến Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý; truy tìm, thu hồi tang vật trong vụ án.

Việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị; góp phần bảo đảm ANTT, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Nguyễn Tiến Khanh vừa chấp hành án 16 năm tù, lại tiếp tục gây án.