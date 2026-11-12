Mời chào mua quạt bất thành, người phụ nữ ở Bờ Hồ chửi bới hướng dẫn viên du lịch

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bán quạt dạo tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) lớn tiếng chửi bới một hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đoàn khách nước ngoài khiến nhiều người bức xúc.

Người phụ nữ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sự việc xảy ra ngày 9/11, khi người hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khoảng 18 khách nước ngoài tham quan khu vực gần Tượng đài Cảm Tử, Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm).

Tại đây, đoàn khách gặp một phụ nữ bán quạt dạo. Người này chào bán quạt với giá 100.000 đồng/chiếc nhưng không có vị khách nào đồng ý mua.

Thấy khách không mặn mà, người phụ nữ tiếp tục chèo kéo, bám theo đoàn để mời chào. Trước tình huống này, hướng dẫn viên nói với các thành viên trong đoàn rằng chỉ nên mua quạt nếu người bán đồng ý mức giá 50.000 đồng/2 chiếc, đồng thời nhắc khách cảnh giác để tránh mua hàng với giá quá cao.

Tuy nhiên, sau lời nhắc của hướng dẫn viên, thái độ của người bán quạt bất ngờ thay đổi. Người này lớn tiếng, sử dụng những lời lẽ thô tục để xúc phạm hướng dẫn viên.

Trước tình hình căng thẳng, hướng dẫn viên cùng đoàn khách di chuyển từ khu vực Tượng đài Cảm Tử về phía đền Ngọc Sơn. Tuy nhiên, người bán quạt vẫn tiếp tục bám theo chửi bới. Sự việc chỉ dừng lại khi một số du khách nước ngoài trong đoàn lên tiếng can ngăn, người phụ nữ mới chịu rời đi.

Công an xử phạt người phụ nữ bán quạt 1,2 triệu đồng

Sáng 12/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết sau khi nắm bắt thông tin về một phụ nữ bán quạt có thái độ và lời lẽ không chuẩn mực với hướng dẫn viên du lịch, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, khoanh vùng người liên quan.

Hình ảnh người phụ nữ chửi bới khách. Ảnh cắt từ clip

Kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ xuất hiện trong clip là Hà Thị Th. (SN 1987, quê xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; hiện ở phố Phúc Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội).

Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà Th. đến trụ sở làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Th. về 2 hành vi.

Cụ thể, hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng bị xử phạt 750.000 đồng; hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè tại tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong bị xử phạt 450.000 đồng. Tổng mức phạt đối với bà Th. là 1,2 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Công an phường Hoàn Kiếm đã tuyên truyền, nhắc nhở bà Th. về cách ứng xử nơi công cộng. Theo lãnh đạo địa phương, thời gian tới, Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.