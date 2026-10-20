Mỗi câu chuyện kể về Bác là một bài học

Mỗi tuần một câu chuyện

Mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện” được Trường THPT Ðiền Hải (xã Long Ðiền) duy trì đều đặn vào mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần từ năm học 2017-2018 đến nay. Với lực lượng nòng cốt là giáo viên trong Ban Chấp hành Ðoàn trường cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên, hoạt động này trở thành kênh truyền tải sinh động các bài học về lòng yêu nước, đạo đức và lối sống cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nói về định hướng nâng chất hoạt động “Mỗi tuần một câu chuyện” thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Liêu, Hiệu trưởng Trường THPT Ðiền Hải, cho biết: “Nhà trường tiếp tục duy trì và sẽ chuyển từ hình thức “đọc truyện” sang “sân khấu hoá”, kết hợp công nghệ như: màn hình LED, trình chiếu hình ảnh, video ngắn minh hoạ để nội dung hấp dẫn, hiện đại hơn. Ðồng thời, các câu chuyện sẽ được đổi mới theo hướng gần gũi, bám sát chủ đề học đường và tôn vinh “người thật, việc thật”. Ðó là tấm gương học sinh vượt khó, hành động nhặt được của rơi trả lại người mất, hay hình ảnh những thầy cô giáo tận tuỵ ngay tại mái trường...”.

Ông Nguyễn Mạnh Liêu, Hiệu trưởng Trường THPT Ðiền Hải (bìa phải), trao bảng tuyên dương cho cá nhân có thành tích cao tại các cuộc thi trong buổi chào cờ đầu tuần.

Không dừng lại ở lý thuyết, trường còn lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cũng như rèn luyện đạo đức cho học sinh. Từ phong trào này, Trường THPT Ðiền Hải gặt hái nhiều kết quả đáng tự hào như: giải Ba toàn quốc năm 2023 Cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giải Ba Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh do tỉnh tổ chức năm 2025; 1 học sinh lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức.

Câu chuyện gắn liền với thực tiễn cơ sở

Từ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, xã Châu Thới tổ chức 13 buổi chào cờ kết hợp kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng thứ Hai của tuần đầu tiên mỗi tháng.

Sau phần nghi thức nghiêm trang, đại diện đơn vị được phân công sẽ kể câu chuyện về Bác, đặc biệt, qua đó liên hệ trực tiếp với thực tiễn công tác, rút ra bài học kinh nghiệm về phương pháp, phong cách làm việc phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các chủ đề được lựa chọn xoay quanh những phẩm chất gắn liền với công việc ở cơ sở như: gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, tác phong khoa học, dân chủ, nêu gương...

Ðồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Ðảng uỷ xã Châu Thới, chia sẻ: “Ðảng uỷ có kế hoạch phân công công khai các cơ quan, đơn vị luân phiên chuẩn bị nội dung theo tháng. Yêu cầu đặt ra là nội dung phải phù hợp chuyên đề và sát với thực tế đơn vị. Qua hơn 1 năm triển khai, ý thức tu dưỡng, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực, việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của toàn Ðảng bộ”.

Xã Châu Thới duy trì đều đặn hoạt động chào cờ kết hợp kể chuyện về Bác vào sáng thứ Hai của tuần đầu tiên mỗi tháng.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Ðảng uỷ xã Châu Thới định hướng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức kể chuyện theo hướng “ngắn hơn, gần hơn và gắn với việc làm cụ thể hơn”. Tuỳ từng nhiệm vụ trọng tâm, các câu chuyện được lựa chọn phù hợp. Chẳng hạn, khi địa phương tập trung cải cách hành chính thì có thể chọn câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ Nhân dân; khi triển khai chuyển đổi số thì liên hệ với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khi giải quyết những vấn đề khó ở cơ sở thì có thể khai thác những câu chuyện về bản lĩnh, sự sâu sát và tinh thần gần dân, trọng dân của Bác...

Cùng với đó, sử dụng thêm hình ảnh, tư liệu, đoạn phim ngắn, âm thanh hoặc trình chiếu một số tư liệu phù hợp để tăng tính trực quan; đưa người thật, việc thật của địa phương vào sau mỗi câu chuyện, giúp tăng tính thuyết phục và lan toả. Ðặc biệt, sau mỗi câu chuyện, cán bộ, đảng viên được khuyến khích tự xác định cho mình việc làm cụ thể trong tháng như: giải quyết công việc nhanh, chủ động, gần dân, lắng nghe dân nhiều hơn, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Từ những câu chuyện giản dị về Bác, các địa phương, cơ quan, trường học đã lựa chọn những việc làm thiết thực, phù hợp với thực tế để đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Khi mỗi câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc “kể” mà còn trở thành “bài học sống” được soi chiếu vào thực tiễn thì giá trị lan toả càng sâu rộng.