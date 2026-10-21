Mỗi cá thể Gấu được chuyển giao - Hệ sinh thái càng được bảo vệ và đa dạng hơn

Mỗi cá thể gấu được cứu hộ, mở thêm cơ hội bảo tồn động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Ba cá thể gấu ngựa được tự nguyện chuyển giao trong ngày 19/10/2026, đánh dấu thêm những bước tiến trong hành trình chấm dứt nuôi gấu lấy mật. Từ những cuộc vận động kiên trì, câu chuyện đặt ra yêu cầu về trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

Cứu hộ gấu mở ra hành trình sống mới

Ngày 19/10/2026, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội và Chi cục Kiểm lâm TP Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á, Vườn quốc gia Bạch Mã và chính quyền địa phương cứu hộ thành công ba cá thể gấu ngựa được các hộ nuôi tự nguyện chuyển giao. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã, từng bước hướng tới chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật.

Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Hạt Kiểm lâm số 7 và Tổ chức Động vật Châu Á tại buổi chuyển giao

Tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, hai cá thể gấu mang tên Harmony và Melody được gia đình chủ nuôi bàn giao cho Nhà nước, không yêu cầu bồi thường. Sau nhiều năm được kiểm lâm và chính quyền địa phương thăm hỏi, vận động, gia đình đã đồng thuận chuyển giao toàn bộ số gấu còn lại, chính thức chấm dứt hoạt động nuôi gấu tại cơ sở.

Cùng ngày, tại Hải Phòng, cá thể gấu ngựa đực mang tên An Tâm cũng được một hộ gia đình tự nguyện chuyển giao. Sau hơn 20 năm nuôi nhốt, cá thể này trở thành con gấu cuối cùng tại cơ sở. Việc chủ nuôi tuổi cao, sức khỏe suy yếu và khó khăn trong chăm sóc càng cho thấy nhu cầu cần có giải pháp nhân văn, lâu dài đối với những cá thể gấu đang bị nuôi nhốt.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức cứu hộ, cả ba cá thể được gây mê, đưa ra khỏi chuồng an toàn và vận chuyển bằng lồng chuyên dụng đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế. Sau khi tiếp nhận, đội ngũ thú y sẽ kiểm tra sức khỏe, điều trị nếu cần và cách ly tối thiểu 30 ngày trước khi từng bước cho gấu làm quen với môi trường sống bán tự nhiên.

Mỗi cá thể được chuyển giao không chỉ có cơ hội sống an toàn hơn mà còn thể hiện ý nghĩa của sự kiên trì, đối thoại và phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, tổ chức bảo tồn và người dân.

Bảo vệ động vật hoang dã từ trách nhiệm cộng đồng

Theo thông tin được cung cấp, sau đợt cứu hộ, Hà Nội còn 59 cá thể gấu tại 16 cơ sở nuôi tư nhân; Hải Phòng còn 11 cá thể tại sáu cơ sở. Ba cá thể mới được cứu hộ nâng tổng số gấu đang được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã lên 22 cá thể.

tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã, Tp. Huế

Những con số này cho thấy hành trình chấm dứt nuôi nhốt gấu vẫn cần sự chung tay của nhiều bên. Bên cạnh thực thi pháp luật, công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ chuyển giao tự nguyện có ý nghĩa quan trọng, giúp người nuôi thay đổi nhận thức, đồng thuận với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã.

Trong tự nhiên, gấu có thể sống khoảng 30–35 năm. Tuy nhiên, môi trường sống bị thu hẹp, nạn săn bắt và tình trạng nuôi gấu lấy mật đã gây sức ép lớn lên quần thể gấu. Theo nội dung được cung cấp, Việt Nam hiện chỉ còn ước tính vài trăm cá thể gấu ngoài tự nhiên và khoảng 120 cá thể đang bị nuôi nhốt cần được cứu hộ.

Việc khai thác mật gấu gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của động vật. Nhiều cá thể mang thương tích hoặc di chứng sau thời gian dài bị nuôi nhốt, khiến việc trở lại tự nhiên không còn phù hợp. Vì vậy, chăm sóc lâu dài tại các trung tâm cứu hộ là giải pháp cần thiết đối với những cá thể không đủ điều kiện tái thả.

Trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên không chỉ thuộc về cơ quan chức năng hay các tổ chức chuyên môn. Mỗi người dân cần nói không với việc săn bắt, mua bán, tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép; không tiếp tay cho hoạt động khai thác mật gấu và chủ động tìm hiểu, thực hiện các quy định về bảo vệ động vật.

Đồng thời, việc giáo dục trẻ em về tình yêu thiên nhiên, khuyến khích sử dụng các giải pháp thay thế phù hợp và lan tỏa lối sống có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng văn hóa ứng xử hài hòa với môi trường.

Gìn giữ đa dạng sinh học vì phát triển bền vững

Từ năm 2007, Tổ chức Động vật Châu Á đã triển khai hoạt động cứu hộ gấu tại Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Theo thông tin được cung cấp, tổ chức đã cứu hộ 305 cá thể gấu, trong đó 170 cá thể đang được chăm sóc trong môi trường bán tự nhiên tại hai trung tâm ở Tam Đảo và Bạch Mã.

Tại đây, gấu được chăm sóc sức khỏe, có không gian vận động và cơ hội tìm kiếm thức ăn, từng bước phục hồi những hành vi tự nhiên. Bên cạnh cứu hộ, các chương trình tuyên truyền pháp luật, giáo dục học đường và giới thiệu những cây thuốc, vị thuốc có thể thay thế mật gấu cũng góp phần giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ loài động vật này.

Mỗi cá thể gấu ngựa được cứu hộ, mở thêm cơ hội bảo tồn động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Câu chuyện của Harmony, Melody và An Tâm cho thấy bảo tồn không nhất thiết bắt đầu từ những hành động lớn lao. Đôi khi, đó là sự thay đổi nhận thức của một gia đình, một quyết định tự nguyện chuyển giao, hay sự bền bỉ của những người nhiều năm kiên trì vận động.

Bảo vệ gấu cũng gắn liền với bảo vệ rừng tự nhiên, gìn giữ nơi cư trú của các loài và duy trì cân bằng sinh thái. Khi hệ sinh thái được bảo vệ, đa dạng sinh học có thêm cơ hội phục hồi, đồng thời tạo nền tảng cho các giá trị môi trường và sinh kế bền vững của cộng đồng.

Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, mỗi cơ sở chấm dứt nuôi gấu, mỗi cá thể được chăm sóc đúng nhu cầu và mỗi người dân chủ động bảo vệ thiên nhiên đều góp phần tạo nên thay đổi tích cực.

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học chính là trách nhiệm hôm nay để trao lại cho các thế hệ mai sau một hành tinh xanh, an toàn và phát triển bền vững./.