Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh trao quà và tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết của thôn Hồng Thái. Ảnh: Đỗ Chí

Lãnh đạo xã Thượng Phúc tặng hoa chúc mừng Ngày hội của thôn Hồng Thái. Ảnh: Đỗ Chí

Dự Ngày hội với bà con nhân dân thôn Hồng Thái có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh; lãnh đạo xã Thượng Phúc...

Giữ gìn tình làng, nghĩa xóm và xây dựng môi trường sống an toàn

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định những giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc và vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Với 1.250 hộ và trên 4.700 nhân khẩu và chi bộ có 122 đảng viên, thôn đã, đang phát huy sức mạnh của một cộng đồng dân cư giàu truyền thống; cái nôi của nghề thêu truyền thống Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 85 triệu đồng; thôn không còn hộ nghèo. Các tổ vay vốn hỗ trợ 208 hội viên tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ là 8,9 tỷ đồng. Những kết quả đó cho thấy sự cần cù, chủ động của nhân dân trong làm ăn, phát triển nghề nghiệp và giúp nhau cải thiện cuộc sống.

Đời sống văn hóa và tinh thần tương thân, tương ái trong thôn Hồng Thái tiếp tục được vun đắp. Năm 2026, thôn có 1.005 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thôn đã trao 107 suất quà, tổng trị giá 32 triệu đồng tới các gia đình chính sách, người yếu thế. Nhân dân quan tâm gìn giữ nghề thêu truyền thống, chăm lo di tích, duy trì sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tự nguyện đóng góp lắp đặt 18 mắt camera an ninh tại các trục đường chính. Đó là những việc làm thiết thực, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm và xây dựng môi trường sống an toàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh trao quà của thành phố tặng các hộ gia đình tiêu biểu. Ảnh: Đỗ Chí

Lãnh đạo xã Thượng Phúc trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Chí

Trao phần thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đỗ Chí

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh đã trao quà của thành phố tặng thôn Hồng Thái và đại diện 10 hộ gia đình tiêu biểu. Xã Thượng Phúc cũng trao hỗ trợ cho 20 hộ gia đình khó khăn; khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu trong thôn Hồng Thái và các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Chăm lo đời sống, hỗ trợ và bảo đảm sinh kế cho người dân

Phát biểu chia vui với nhân dân thôn Hồng Thái tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh bảy tỏ vui mừng cùng đoàn công tác của thành phố về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Hồng Thái, xã Thượng Phúc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Đỗ Chí

Đồng chí Trần Đình Cảnh cho rằng, xã Thượng Phúc đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi các dự án lớn, dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn. Cùng với cơ hội là những vấn đề cần tập trung giải quyết về việc làm, sinh kế, hạ tầng, môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Yêu cầu đặt ra là mỗi bước phát triển phải gắn với chăm lo cuộc sống của nhân dân, củng cố sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Phúc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố đoàn kết sau sắp xếp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở từng khu dân cư. Tiếp tục quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh, nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế làm việc và sự phối hợp giữa chi bộ, trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn. Cán bộ phải bám sát địa bàn, nắm chắc, hiểu rõ tình hình nhân dân; tiếp nhận, giải quyết, phản hồi đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phải thực sự cầu thị, lắng nghe những ý kiến còn khác nhau để giải thích, thuyết phục, vận động; giải quyết công việc có lý, có tình, đảm bảo đúng quy định...

Đối với thôn Hồng Thái, cần quan tâm sự gắn bó giữa ba cụm dân cư, bảo đảm mọi người dân đều được tham gia, được đóng góp ý kiến và cùng thụ hưởng thành quả phát triển. Những việc liên quan đến đóng góp của nhân dân, sử dụng nguồn lực cộng đồng, xây dựng công trình và thực hiện chính sách phải được công khai, bàn bạc dân chủ, giám sát chặt chẽ.

Đồng chí Trần Đình Cảnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là triển khai một số dự án lớn trên địa bàn; chăm lo đời sống, hỗ trợ và bảo đảm sinh kế cho người dân. Trọng tâm là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án.

Đồng chí Trần Đình Cảnh đề nghị xã Thượng Phúc nghiên cứu, sớm rà soát nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm, tiếp cận vốn và phát triển sản xuất của người dân, nhất là các gia đình bị thu hồi đất. Việc hỗ trợ phải sát nhu cầu, có địa chỉ cụ thể và theo dõi được kết quả. Bên cạnh đó, xã Thượng Phúc cần tập trung hoàn thành sớm quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng xã và hoàn thiện hạ tầng khung kết nối đồng bộ giữa khu đô thị hiện đại và khu dân cư hiện hữu.

Đồng chí Trần Đình Cảnh chỉ đạo quán triệt nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trước hết là với đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, phải hướng dẫn tận tình, trả lời rõ ràng, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng hoạt động về khu dân cư, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và duy trì những mô hình tự quản có hiệu quả...

Quang cảnh Ngày hội. Ảnh: Đỗ Chí

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thượng Phúc tiếp tục quan tâm xây dựng đời sống văn hóa từ những việc cụ thể trong mỗi gia đình, mỗi ngõ xóm. Trong đó, xã hướng dẫn, hỗ trợ các thôn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với cộng đồng dân cư sau sắp xếp; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Việc bình xét phải thực chất, gắn với ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng và nếp sống văn minh.

Với thôn Hồng Thái, đồng chí Trần Đình Cảnh gợi mở tiếp tục gìn giữ và phát huy, phát triển nghề thêu Quất Động, khuyến khích nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ; bảo vệ di tích, phát huy các giá trị văn hóa của Đức Trạch, Đô Quan và Quất Động. Thôn cần tổ chức các hoạt động phù hợp để nhà văn hóa trở thành nơi bà con thường xuyên gặp gỡ, sinh hoạt, luyện tập văn nghệ, thể thao…

Mỗi gia đình cùng quan tâm việc học của con cháu, ứng xử có văn hóa, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Quan tâm xây dựng môi trường sống văn hóa, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, đặc biệt là chăm lo giáo dục thế hệ con cháu tránh xa tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở thôn và các khu dân cư của xã.

“Điều chúng ta mong muốn là sau Ngày hội hôm nay, tinh thần đoàn kết tiếp tục được vun đắp trong từng công việc hằng ngày. Tôi đề nghị chi bộ, cán bộ thôn và Ban Công tác Mặt trận cùng bà con lựa chọn những phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện của thôn để cùng thực hiện, cùng kiểm tra kết quả. Cấp ủy, chính quyền xã cần thường xuyên đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, để những điều bà con đã thống nhất sớm trở thành việc làm cụ thể”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh nhấn mạnh.