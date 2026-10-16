Mỗi bữa ăn, một bài học yêu thương

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Đỗ Hà My - Lớp 8T1, Trường THCS Cầu Giấy B (Hà Nội) tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài thi "Một bữa ăn, một bài học yêu thương" được đăng tải trên Diễn đàn trẻ em Việt Nam.

Trong những năm học dưới mái trường thân thương, được thầy cô giúp đỡ và bạn bè yêu quý đã khiến cho những thước phim thời cấp hai của tôi trở nên tươi đẹp và đầy màu sắc. Đặc biệt, đối với tôi kỉ niệm đáng nhớ và cần được lưu giữ trong hành trình trưởng thành đó là hoạt động trong “Dự án Thực phẩm bổ dưỡng học đường” do Tổ chức Rikolto International tài trợ và Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) phối hợp. Năm học vừa qua, tôi vinh dự khi được tham gia trong dự án này; được thầy cô tin tưởng giao cho cơ hội, là động lực để tôi cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Những buổi học đầu tiên của dự án, tôi được tìm hiểu thêm về bữa ăn học đường có những loại thực phẩm gì, thực trạng học sinh ăn trưa ở trường và lý do bỏ đồ ăn hay thực phẩm gì bị bỏ nhiều nhất. Ví dụ như: thực trạng - bỏ đồ ăn nhiều, có các trường hợp gần như bỏ cả khay cơm; lý do ăn vặt trước khi đến bữa trưa , đồ ăn không hợp khẩu vị, khẩu phần ăn nhiều; thực phẩm bị bỏ nhiều nhất - gạo và các loại rau.

Đồng thời, tôi được giao lưu với các anh chị sinh viên bên Singapore trong buổi học làm phân bón hữu cơ, được các anh chị giới thiệu về phân bón hữu cơ. Tôi còn tự tay thực hành cắt từng cuống rau muống để làm phân bón. Các anh chị vô cùng tận tâm kiên nhẫn, giúp đỡ chúng tôi làm; làm ra những trò chơi vui nhộn để hiểu thêm về phân bón hữu cơ. Sau sự kiện, tôi biết được lợi ích của sử dụng phân bón hữu cơ giúp cho tiết kiệm chi phí trồng trọt, an toàn và giúp bảo vệ môi trường.

Trong tất cả những hoạt động ấy, kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất chính là chuyến trải nghiệm tại vườn rau Chúc Sơn. Khi đến nơi, tôi trở thành một người nông dân thực thụ, tự thu hoạch những bó rau muống, rồi được tự tay đóng gói rau vào túi. Những điều trước đây tôi chỉ thấy trên mạng hoặc được nghe giới thiệu nay trở nên sinh động, cụ thể và dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhưng điều đọng lại trong tôi không chỉ là những kiến thức về trồng trọt, đóng gói sơ chế mà còn là sự cực khổ của người nông dân, là sự trân trọng đối với thực phẩm. Sau khi được bắt tay thu hoạch, tôi đã thấy được tầm quan trọng của người nông dân, công lao to lớn của họ. Từ đó, tôi biết trân trọng từng bữa ăn của mình, trân trọng công sức người sản xuất, hiểu giá trị của thực phẩm.

Từ dự án này, tôi đã phát triển được bản thân, tự tin mạnh dạn trình bày ý kiến của mình. Song song với đó tôi đã hình thành được thói quen dinh dưỡng lành mạnh, chống lãng phí thực phẩm học đường. Tôi tin rằng, nếu mỗi học sinh ăn sạch khay cơm, không bỏ thừa, sức khoẻ sẽ được cải thiện và giúp bảo vệ thiên nhiên. Và khi học sinh biết chăm sóc sức khỏe, trân trọng thực phẩm và chia sẻ những điều tốt đẹp, chúng ta đang cùng nhau góp phần xây dựng một ngôi trường thực sự hạnh phúc.

Ba bước dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" Bước 1: Thí sinh gửi bài lên diễn đàn để có cơ hội nhận Giải thưởng bài viết có nhiều lượt tương tác nhất: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 Bước 2: Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải:https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc Bước 3: Gửi bài thi (viết tay) về Ban Tổ chức để tiến hành chấm và trao giải (địa chỉ nhận bài dự thi: Tầng 5, số 12, ngõ 71, phố Láng Hạ, Hà Nội). Thời hạn nhận bài từ 1/8 đến 30/9/2026 (theo dấu bưu điện).