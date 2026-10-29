Điểm nhấn của không gian trưng bày là mô hình trái dâu tây căng mọng bên thiên thần bé nhỏ, gợi nhắc đặc sản nổi tiếng của Đà Lạt và gửi gắm thông điệp về sự bảo hộ của thiên nhiên, tình yêu thuần khiết dành cho nền nông nghiệp sạch.

Đà Lạt trưng bày tiểu cảnh phục vụ Festival hoa năm 2026.

Bên cạnh đó, mô hình con dê, linh vật năm 2027, tượng trưng cho sức sống, khả năng thích nghi và tinh thần vươn lên.

Mô hình kèn saxophone và đàn guitar được kết bằng hoa, cây cảnh.

Không gian tiểu cảnh còn có những mô hình máy nghe nhạc, đàn, kèn cùng bộ ba nhạc cụ piano, guitar và saxophone, tạo nên sự kết nối giữa sắc hoa và âm nhạc. Đây cũng là cách kể câu chuyện về Đà Lạt – thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, nơi thiên nhiên và nghệ thuật hòa quyện.

Mô hình trái dâu tây khổng lồ vừa được đưa ra trưng bày.

Theo đơn vị thực hiện, các mô hình được chế tác trên khung sắt, bên trong bố trí lớp đất và dưỡng chất chuyên dụng, tạo điều kiện cho hoa, cây cảnh sinh trưởng, phát triển, đồng thời bảo đảm kết cấu, chất lượng công trình. Các tiểu cảnh có chiều cao lên tới 3,5m, chiều rộng lớn nhất khoảng 3m.

Một không gian hoa, cây cảnh được tạo thành những mô hình ấn tượng phục vụ Festival hoa Đà Lạt.

Với thông điệp “Mỗi bông hoa là một nốt nhạc, mỗi mô hình là một câu chuyện”, công trình tái hiện vẻ đẹp của Đà Lạt ngàn hoa, nơi những người trồng hoa cần mẫn vun trồng, nuôi dưỡng những khu vườn trù phú. Từ sắc hoa, rừng thông đến cảnh quan thiên nhiên, tất cả trở thành nguồn cảm hứng cho thi ca, nghệ thuật và đời sống.

Những mô hình độc đáo giữa trung tâm Đà Lạt không chỉ góp thêm điểm nhấn cảnh quan, không gian check-in cho người dân, du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt trong mùa Festival Hoa năm 2026.