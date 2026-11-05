Mời báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Hiện nay Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên đang triển khai thực

hiện nhiệm vụ: Thuê dịch vụ thi công tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tích hợp tài sản từ Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh sang Trung tâm Dịch vụ truyền thông thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên.

Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xác định dự toán và giá gói thầu, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định đối với công việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Thuê dịch vụ thi công tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tích

hợp tài sản từ Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh sang Trung tâm Dịch vụ

truyền thông thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên, với nội dung sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên

- Địa chỉ: Số 226 đường Bến Oánh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin về người tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lê Sỹ Hoàn - Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại: 0906155677

Email: lehoantntv@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên đăng tải yêu cầu báo giá trên website; đơn vị quan tâm gửi báo giá theo đường công văn, fax, thư điện tử.

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 04/11/2026 đến 17 giờ 30 phút ngày

07/11/2026, bảo đảm tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo

giá. Báo giá gửi sau thời điểm nêu trên không được tổng hợp, xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành

báo giá.

6. Đồng tiền và nguyên tắc hình thành giá chào: Giá chào bằng đồng Việt Nam (VNĐ), phải bao gồm đầy đủ các chi phí cần thiết để hoàn thành phạm vi công việc theo yêu cầu, thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, QUY MÔ VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Mục tiêu: Xác định mức giá phù hợp để làm cơ sở phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Thuê dịch vụ thi công tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tích hợp tài sản từ Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh sang Trung tâm Dịch vụ truyền thông thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên.

2. Phạm vi, quy mô: Số 133 Trần Quang Khải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đến Cơ sở 4, Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên, số 252, đường Phùng Chí Kiên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên; theo toàn bộ khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chất lượng nêu tại Phụ lục chi tiết kèm theo Công văn này.

3. Các nội dung công việc chính gồm:

a) Lập hồ sơ mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt;

b) Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu trình chủ đầu tư phê duyệt.

III. DANH MỤC CHI TIẾT, YÊU CẦU DỊCH VỤ, HÀNG HÓA

Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá và nội dung báo giá:

- Tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá phải có khả năng cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện công việc phù hợp với nội dung yêu cầu báo giá; đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

- Báo giá phải ghi rõ tên tổ chức/cá nhân cung cấp báo giá, địa chỉ, mã số thuế (đối với tổ chức), thông tin liên hệ, ngày phát hành; được ký bởi người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền hoặc cá nhân cung cấp báo giá; đóng dấu (nếu có).

- Tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin, mức giá báo và khả năng cung cấp; việc cung cấp báo giá phải bảo đảm không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Địa điểm thực hiện: Số 226 đường Bến Oánh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

- Báo giá được sử dụng để tham khảo, xác định dự toán và giá gói thầu; việc gửi báo giá không làm phát sinh quyền được lựa chọn nhà thầu hoặc nghĩa vụ giao kết hợp đồng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên.

Với nội dung trên, Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân có khả năng cung cấp các hàng hóa, dịch vụ, nội dung công việc nêu trên nghiên cứu yêu cầu và gửi báo giá đúng thời hạn, đúng phương thức tiếp nhận để đơn vị tổng hợp, xem xét theo quy định.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Nhân