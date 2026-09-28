Mới: Báo chí tự ý tiết lộ đời tư của cá nhân có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Nghị định 367/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026.

Với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san, Điều 14 Nghị định này quy định, phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó.

Như vậy, Nghị định 367/2026 quy định mức phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi “tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó”.

Mức phạt trên cũng được áp dụng đối với một số hành vi như đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; không thực hiện việc đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tác phẩm báo chí theo quy định;

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí; đăng, phát thông tin tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác....

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác trong các tin, bài, ảnh; đăng, phát thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những người này có liên quan đến vụ án, vụ việc hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Mức phạt tiền từ 60-80 triệu đồng được áp dụng với hành vi đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; đăng, phát thông tin tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo gây tổn hại về sức khỏe, tinh thần hoặc bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc bị đe dọa, trù dập, cô lập, kỳ thị hoặc gây thiệt hại về tài sản…

Đặc biệt, mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 80-100 triệu đồng với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng hoặc đăng, phát tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy…

Các mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng 1/2 tổ chức.