Mới bàn giao 76% diện tích đất xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm

Theo bà Trần Phúc Thanh Thảo, Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD Tân Uyên, tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành chạy qua khu vực Bình Dương của TP Hồ Chí Minh có chiều dài 45,7km, nối từ đường Vành đai 3 đến ranh TP Đồng Nai tại khu vực Bình Phước. Dự án thành phần 1 bồi thường, giải phóng mặt bằng có khoảng 2.045 thửa đất với 907 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích đất cần thu hồi lên đến hơn 128 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm hơn 88% diện tích cần thu hồi.

Đến nay toàn bộ các hộ dân trong diện phải giải tỏa đã được các phường kiểm đếm số thửa đất và diện tích và đã có 906 trường hợp được lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường với số tiền hơn 5.208 tỷ đồng. Nhưng hiện các phường liên quan chỉ mới ban hành quyết định thu hồi đất đối với 769 trường hợp, đồng thời mới vận động được 709 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt hơn 76% diện tích cần thu hồi để bàn giao cho việc thi công dự án.

Hiện phường Tân Khánh còn 1 trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường và phát sinh thêm 1 trường hợp có ý kiến về đơn giá bồi thường. Riêng phường Vĩnh Tân còn 16 trường hợp có tài sản trên đất là cây trồng với số lượng lớn hiện chưa thể phê duyệt đơn giá bồi thường về cây trồng. Do đó, BQLDA ĐTXD Tân Uyên đang phải thu thập báo giá về di dời cây trồng để tham mưu Hội đồng bồi thường xem xét, quyết định. Trong khi đó, một số trường hợp có tài sản bị ảnh hưởng chưa phối hợp cung cấp hồ sơ tài sản khấu hao và cũng có một số trường hợp đề nghị được bồi thường, hỗ trợ đối với các tài sản chưa được đưa vào sổ sách kế toán.

Một khu đất nhà xưởng chậm được thu hồi.

Đến nay tại phường Vĩnh Tân đang có 20 trường hợp tranh chấp về phần diện tích chồng lấn giữa các hộ gia đình, cá nhân chưa được giải quyết. Trong vòng 1 năm qua, BQLDA ĐTXD Tân Uyên đã phối hợp với UBND phường Vĩnh Tân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 26 làm việc với các trường hợp trên để thống nhất việc đo đạc, kiểm đếm đối với phần diện tích chồng lấn, tuy nhiên mới chỉ có 8 trường hợp thống nhất cách làm này, các hộ còn lại không đồng ý.

Trong khi đó, qua rà soát hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân cho rằng có tranh chấp về chồng lấn ranh đất nêu trên, BQLDA ĐTXD Tân Uyên xác định các trường hợp chưa thực hiện thủ tục tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện tại địa phương về phần diện tích chồng lấn theo quy định. Tương tự, tại phường Tân Hiệp cũng phát sinh 3 trường hợp tranh chấp về ranh đất hiện chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, khi thực hiện Dự án thành phần 1 đã phát sinh nhiều đường điện, trạm biến áp ảnh hưởng đến dự án cần phải cải tạo, di dời. Điều này cho thấy công tác khảo sát hiện trạng để lập dự án chưa được đơn vị tư vấn thực hiện đầy đủ.

Đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Tân có 53 trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư, BQLDA ĐTXD Tân Uyên đã phối hợp với UBND phường Vĩnh Tân lấy ý kiến việc bố trí tái định cư vào Trung tâm hành chính Bắc Tân Uyên, nhưng chỉ có 20 trường hợp đồng ý nhận nền đất tái định cư tại dự án này.

Đoạn qua địa bàn phường Tân Hiệp có 12 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, nhưng đến nay chưa tổ chức bốc thăm nền đất tái định cư. Phường Tân Khánh có 53 trường hợp, UBND phường đã xác định có 39 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 15 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức bốc thăm nền đất.

Để nhanh chóng hoàn thành việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, BQLDA ĐTXD Tân Uyên đã kiến nghị UBND các phường liên quan thực hiện một loạt nội dung. Trong đó chốt thời hạn bàn giao trước ngày 30/10.

Tuy nhiên, với thực trạng trên tuyến cao tốc trọng điểm kết nối từ Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đến khu vực Bình Phước của TP Đồng Nai sẽ đối mặt với nguy cơ bị nghẽn đoạn giữa khi đường Vành đai 3 và đoạn Chơn Thành của tuyến cao tốc trên địa bàn Đồng Nai được dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm nay.