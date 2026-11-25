Tham gia chương trình có Đại úy Nguyễn Đức Tân, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên; bà Vũ Dương Bảo Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Phan Đình Phùng; bác sĩ Trần Thị Định, Trưởng khoa Nam, Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên.

Các khách mời sẽ trao đổi về những phương thức, thủ đoạn lôi kéo giới trẻ sử dụng ma túy; thực trạng ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, bánh kẹo, đồ uống; những tác động của ma túy đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và nguy cơ lệ thuộc ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Đồng thời, chia sẻ các giải pháp phòng ngừa trong thanh thiếu niên, công tác điều trị, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua chương trình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên mong muốn nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng tránh ma túy cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi, chia sẻ những tình huống thực tế để được các khách mời trực tiếp giải đáp.

Những câu hỏi, chia sẻ của bạn đọc sẽ góp phần làm rõ các vấn đề đang được quan tâm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong phòng, chống ma túy.