Tham gia chương trình có ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Cùng tham dự có đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Thái Nguyên.

Các khách mời sẽ trao đổi về thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên; kỹ năng nhận diện, phòng tránh và trách nhiệm của cộng đồng trong ngăn chặn ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập xã hội.

Quý độc giả hãy gửi câu hỏi, bình luận hoặc chia sẻ những băn khoăn về tình huống thực tế ngay trong thời gian diễn ra chương trình. Các khách mời sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp thông tin và kỹ năng thiết thực.

Bạn muốn biết cách nhận diện dấu hiệu sử dụng ma túy? Cần làm gì khi phát hiện người thân có nguy cơ bị lôi kéo? Hãy gửi câu hỏi để được giải đáp!

Mỗi câu hỏi là một hành động thiết thực, mỗi người dân là một mắt xích tạo nên lá chắn cộng đồng, chung tay xây dựng Thái Nguyên không ma túy vào năm 2030.