Mời bạn đọc tham gia bình chọn các đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong chặng cuối hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền Hương Sắc, Ban tổ chức triển khai hoạt động bình chọn trực tuyến dành cho các thí sinh ở 5 hạng mục, gồm: Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Thời trang và Thể thao, cùng danh hiệu Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Kết quả bình chọn là một trong những căn cứ để lựa chọn các gương mặt giành danh hiệu và đặc cách vào Top 10, Top 15 cuộc thi.

Cổng bình chọn đã chính thức mở từ 20h ngày 17/10 tại địa chỉ hhvn2026.lasoong.com. Độc giả có thể đăng nhập, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.

Ở hạng mục Đại sứ Nhân ái, khán giả tham gia bình chọn các dự án nhân ái của thí sinh. 5 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất sẽ được đề cử để Ban giám khảo xem xét, lựa chọn người giành danh hiệu. Đáng chú ý, thí sinh được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái sẽ được vào thẳng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, nội dung bình chọn tập trung vào các sản phẩm truyền thông, nghệ thuật do thí sinh thực hiện. 5 thí sinh nhận được số lượng bình chọn cao nhất sẽ được đề cử. Ban giám khảo tiếp tục đánh giá và lựa chọn người giành danh hiệu. Thí sinh chiến thắng được vào thẳng Top 15.

Tương tự, ở hạng mục Đại sứ Du lịch và Môi trường, khán giả bình chọn các dự án du lịch, môi trường của thí sinh. 5 thí sinh có lượng bình chọn cao nhất được đề cử để Ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng. Người giành danh hiệu cũng được vào thẳng Top 15.

Đối với Đại sứ Thời trang và Thể thao, nội dung bình chọn là các bộ sưu tập ảnh của thí sinh. Các thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất được đề cử, sau đó Ban giám khảo lựa chọn người giành danh hiệu. Thí sinh chiến thắng sẽ được vào thẳng Top 15.

Riêng hạng mục Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất sẽ nhận danh hiệu và được vào thẳng Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thông qua hình thức bình chọn trực tuyến, khán giả có thêm cơ hội tìm hiểu các dự án, sản phẩm và dấu ấn của thí sinh, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn những gương mặt nổi bật ở từng lĩnh vực.