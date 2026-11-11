Mỗi bản cam kết, một việc làm đến cùng

Đại hội Đảng bộ xã Nậm Xé lần thứ I đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 6,5%, đưa Nậm Xé trở thành xã trung bình khá của tỉnh. Đó không chỉ là mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ, mà còn là bài toán đòi hỏi quyết tâm và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Theo ông Hà Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xé, giảm nghèo bền vững được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong cam kết công tác của mỗi cán bộ bởi hộ nghèo của xã hiện vẫn ở mức khoảng 14%; năm 2026, địa phương đặt mục tiêu giảm khoảng 4% số hộ nghèo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã quyết định thành lập các tổ giúp đỡ giảm nghèo tại các thôn, phân công lãnh đạo xã trực tiếp làm tổ trưởng, xây dựng kế hoạch và xác định những việc cần làm nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

"3 tổ công tác được thành lập, trực tiếp xuống thôn, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, xác định nguyên nhân để lựa chọn giải pháp phù hợp. Từ đó, trách nhiệm được chuyển thành những công việc cụ thể, có người phụ trách, có kế hoạch triển khai và có kết quả để đánh giá", ông Toàn cho biết thêm.

Tổ hỗ trợ giảm nghèo thôn Tu Hạ có 7 thành viên, do ông Ma Văn Mạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Xé làm tổ trưởng. Theo ông Mạnh, với những hộ còn thiếu điều kiện sản xuất, tổ công tác tập trung xây dựng phương án hỗ trợ, vận động và kết nối các nguồn lực để người dân có cây giống, con giống phát triển kinh tế.

"Mục tiêu không phải làm thay người dân, mà tạo điều kiện để các hộ chủ động tổ chức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo", ông Mạnh cho biết.

Làm việc cùng tổ công tác, anh Vàng A Đoàn - Trưởng thôn Tu Hạ bày tỏ sự phấn khởi khi nhiệm vụ giảm nghèo được phân công cụ thể, với sự đồng hành của cán bộ cấp xã.

Theo anh Đoàn, việc xác định rõ số hộ phụ trách và yêu cầu báo cáo kết quả vào cuối năm giúp các thành viên trong tổ chủ động hơn trong quá trình triển khai, đồng thời tạo cơ sở để thôn theo dõi tiến độ, tập trung hỗ trợ những gia đình còn khó khăn.

Ông Vàng A Chính - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nậm Xé cũng đưa nhiệm vụ phụ trách thôn Tu Thượng thực hiện giảm nghèo vào cam kết và kế hoạch công tác, mục tiêu năm nay sẽ phấn đấu giảm từ 3 đến 4 hộ nghèo tại thôn.

Không chỉ dừng ở việc rà soát, vận động các hộ nghèo, tổ công tác tại thôn Tu Thượng do ông Chính làm tổ trưởng còn tìm hướng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Ông Chính cho biết, mới đây, trong hoạt động dân vận hướng về cơ sở, các lực lượng đã ra quân trồng cây vụ đông trên diện tích 5 ha tại thôn Tu Thượng. Mô hình nhằm đa dạng hóa cây trồng, tận dụng diện tích đất canh tác, mở rộng nguồn thu nhập và cải thiện đời sống cho các hộ gia đình.

Từ mục tiêu giảm nghèo của người đứng đầu cấp ủy đến nhiệm vụ hỗ trợ từng hộ dân, từng mô hình sản xuất ở thôn, nội dung cam kết đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với thực tiễn. Đây cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm chứng trách nhiệm của mình qua quá trình triển khai và những chuyển biến tại địa bàn được giao phụ trách.

Để cam kết thực sự vào cuộc sống, xác định đúng việc cần làm mới là bước đầu. Điều quan trọng hơn là mỗi cán bộ phải theo sát quá trình thực hiện, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng thực thi công vụ tại cơ sở.

Tại phường Sa Pa, việc giao nhiệm vụ được cụ thể hóa theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Từng nhiệm vụ được phân công đến lãnh đạo, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và chuyên viên phụ trách, gắn với thời hạn hoàn thành cùng yêu cầu báo cáo kết quả.

Cách làm này hướng đến khắc phục tình trạng giao việc chung chung, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm hoặc khó đánh giá hiệu quả sau triển khai. Khi mỗi nhiệm vụ có người phụ trách, thời hạn và kết quả cần đạt, cán bộ có căn cứ để tổ chức thực hiện; cơ quan quản lý cũng thuận lợi hơn trong theo dõi tiến độ, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Theo ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, điều quan trọng là phải xem xét công việc đã được giải quyết đến đâu, tiến độ thực hiện thế nào và kết quả đạt được ra sao.

"Hoàn thành thủ tục báo cáo chưa đồng nghĩa với hoàn thành nhiệm vụ; điều cần được nhìn nhận là công việc có chuyển biến, vấn đề có được giải quyết và hiệu quả mang lại có đáp ứng yêu cầu thực tế hay không", ông Dũng nhấn mạnh.

Nếu ở Nậm Xé, cam kết được cụ thể hóa bằng từng hộ dân, từng địa bàn và mục tiêu giảm nghèo thì tại phường Sa Pa, trách nhiệm được thể hiện qua quy trình giao việc, thời hạn và kết quả thực hiện. Dù cách làm khác nhau, điểm chung là không xem việc đăng ký hay báo cáo hoàn thành là đích đến, mà lấy hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu tiếp tục đưa việc học Bác vào thực tiễn công tác và đời sống. Với Lào Cai, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ gắn với thực tiễn địa phương, những vấn đề người dân quan tâm và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Cùng với Chỉ thị 07, Quy định 58 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu mỗi cá nhân lựa chọn từ 2 đến 3 việc trọng tâm, đột phá để đăng ký thực hiện, trong đó có ít nhất một nội dung đổi mới hoặc cách làm mới phù hợp với vị trí công tác. Điều quan trọng không chỉ là lựa chọn được việc cần làm, mà còn là tổ chức thực hiện nghiêm, theo dõi tiến độ và đánh giá bằng kết quả cụ thể.

Ông Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Giá trị của việc học Bác phải được nhìn nhận qua những việc làm thực tế. Người dân không đánh giá cán bộ qua khẩu hiệu hay lời cam kết, mà qua những gì đã làm được và những chuyển biến họ trực tiếp cảm nhận trong đời sống”. Đó cũng là thước đo đối với mỗi bản cam kết: không phải đăng ký được bao nhiêu việc, mà đã thực hiện được đến đâu; không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trên giấy tờ, mà đã giải quyết được vấn đề gì; không chỉ nói về trách nhiệm, mà phải thể hiện trách nhiệm bằng hành động cụ thể.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên chủ động nhận việc, kiên trì thực hiện và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả, những bản cam kết sẽ không còn dừng ở lời hứa, mà trở thành động lực thúc đẩy công việc chuyển biến, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố niềm tin từ cơ sở.