Mới 5 tháng tuổi, Tập đoàn Sông Hồng Hưng Yên muốn làm dự án gần 7.000 tỷ đồng

Theo biên bản mở thầu, Dự án Khu đô thị mới tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Hưng Yên, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên.

Ảnh minh hoạ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 6.918 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 5.319 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính gần 370 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 65,2 ha, quy mô dân số khoảng 9.051 người. Khu đất nằm tại vị trí tiếp giáp Dự án Khu đô thị Đại An, khu vực đất nông nghiệp và khu dân cư huyện Gia Lâm (Hà Nội), đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đất ruộng xã Long Hưng.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai và hoàn thành trong vòng 60 tháng kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Tại thời điểm mở thầu, Tập đoàn Sông Hồng Hưng Yên là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đăng ký dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Hưng Yên mới thành lập được 5 tháng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Hưng Yên được thành lập ngày 20/4/2026, đặt trụ sở tại Khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1964) là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc.

Ngoài Tập đoàn Sông Hồng Hưng Yên, bà Oanh còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Sa Pa, Công ty TNHH Bình Minh Bắc Hà, Công ty Cổ phần Bình Minh Bắc Hưng Hải và Công ty TNHH Bình Minh Yên Bái.