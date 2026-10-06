Mới 20, 30 tuổi đã rụng tóc, hói đầu: Bác sĩ giải thích nguyên nhân

Một bệnh nhân cấy tóc do rụng nhiều năm. Ảnh: Duy Hiệu.

Mái tóc vốn được xem là một phần của diện mạo, đặc biệt với người trẻ. Vì vậy, tình trạng tóc rụng ngày càng nhiều, tóc thưa thấy rõ da đầu hay đường chân tóc lùi dần có thể trở thành nỗi lo lớn.

Không ít người tìm đến dầu gội, tinh dầu hoặc các sản phẩm kích thích mọc tóc khi nhận thấy tóc rụng nhiều. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Duy Quân, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, trước khi tìm cách làm tóc mọc lại, người bệnh cần xác định nguyên nhân gây rụng tóc.

Mới 20-30 tuổi đã hói đầu

Theo bác sĩ Quân, rụng tóc do nội tiết tố nam và rụng tóc telogen là hai tình trạng thường gặp trong quá trình thăm khám. Rụng tóc do nội tiết tố nam có thể khiến tóc rụng nhiều và khởi phát từ khi người bệnh còn trẻ. Vì vậy, tình trạng tóc thưa hoặc hói đầu không chỉ xuất hiện ở tuổi trung niên mà có thể bắt đầu từ độ tuổi 20-30.

Một dạng khác là rụng tóc telogen, xảy ra khi tóc bước vào giai đoạn ngừng phát triển và sau đó rụng. Tình trạng này có thể xuất hiện sau khi cơ thể trải qua một số yếu tố như bệnh nặng, sốt cao hoặc căng thẳng kéo dài.

"Điều này có thể khiến một người trẻ vốn có mái tóc bình thường bất ngờ rụng tóc nhiều sau một thời gian chịu áp lực hoặc trải qua một đợt bệnh", bác sĩ Quân nói.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng thường gặp rụng tóc từng mảng. Đặc trưng của tình trạng này là tóc rụng thành những vùng hình tròn trên da đầu. Tuy nhiên, không phải cứ nhìn thấy tóc rụng là dấu hiệu bệnh lý. Bác sĩ Quân cho hay rụng dưới 100 sợi tóc mỗi ngày được xem là rụng tóc sinh lý.

ThS.BS Nguyễn Duy Quân, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Ngược lại, người bệnh nên đi khám khi tóc rụng trên 100 sợi mỗi ngày, rụng thành từng mảng hoặc đi kèm các biểu hiện bất thường như ngứa nhiều, đỏ da đầu. Những trường hợp rụng tóc ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý, thẩm mỹ cũng nên được bác sĩ đánh giá để tìm nguyên nhân.

Rụng tóc có thể là biểu hiện của bệnh lý tại chỗ nhưng đôi khi cũng liên quan đến bệnh lý toàn thân. Những trường hợp rụng tóc đi kèm mệt mỏi, sốt, đau khớp hoặc xuất hiện các sang thương bất thường ở da, niêm mạc cần được thăm khám để tìm nguyên nhân.

Người bệnh không nên quá lo lắng khi phát hiện tóc rụng. Rụng tóc có nhiều nguyên nhân khác nhau và chỉ một số trường hợp liên quan đến bệnh lý toàn thân nghiêm trọng. Điều quan trọng là nhận biết các dấu hiệu bất thường để đi khám khi cần thiết, thay vì tự chẩn đoán chỉ dựa trên lượng tóc rụng.

Đừng vội tìm sản phẩm mọc tóc

Khi tóc rụng nhiều, nhiều người có xu hướng giảm số lần gội đầu hoặc thay đổi dầu gội liên tục vì cho rằng dầu gội là nguyên nhân gây rụng tóc. Tuy nhiên, bác sĩ Quân cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng về mối liên quan giữa việc gội đầu thường xuyên và tình trạng rụng tóc.

Gội đầu nhằm làm sạch da đầu nên cần được thực hiện đúng cách, lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng với tần suất hợp lý. Việc gội đầu quá nhiều lần bằng những sản phẩm chứa chất tẩy rửa mạnh có thể ảnh hưởng đến da đầu, làm phát sinh một số bệnh lý tại đây và từ đó gây rụng tóc.

Tương tự, uốn, nhuộm, duỗi hoặc tẩy tóc quá thường xuyên hay không đúng cách có thể khiến sợi tóc yếu đi, đồng thời gây ra một số vấn đề ở da đầu. Dù vậy, bác sĩ Quân cho rằng uốn, nhuộm nếu được thực hiện đúng cách vẫn có thể là phương pháp làm đẹp an toàn và đảm bảo độ chắc khỏe của tóc.

Bệnh nhân cấy tóc tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Một sai lầm thường gặp ở người bị rụng tóc là tin tưởng vào các sản phẩm hoặc phương pháp được quảng cáo có khả năng "mọc tóc nhanh", "mọc tóc thần tốc".

Thực tế, quá trình hồi phục và mọc lại của sợi tóc cần thời gian. Phần lớn phương pháp điều trị rụng tóc hiện nay cần kéo dài nhiều tháng mới có thể đánh giá rõ hiệu quả. Vì vậy, người bệnh không nên kỳ vọng tóc mọc trở lại chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm.

Trên mạng xã hội, nhiều mẹo trị rụng tóc bằng nguyên liệu tự nhiên như hành tây, tinh dầu bưởi cũng được chia sẻ rộng rãi. Theo bác sĩ, nguyên liệu tự nhiên có thể cung cấp thêm dưỡng chất cho tóc, nhưng việc sử dụng cần thông qua quy trình sản xuất với chất lượng được kiểm định rõ ràng.

"Tự ý sử dụng hoặc lạm dụng các nguyên liệu này có thể gây ra những vấn đề trên da đầu như viêm da tiếp xúc, nhiễm trùng", bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Ngay cả khi tóc rụng do hói đầu di truyền, người bệnh vẫn có thể cải thiện tình trạng bằng nhiều phương pháp. Theo bác sĩ Quân, tùy trường hợp, điều trị có thể bao gồm thuốc uống, thuốc bôi, laser, ánh sáng hoặc tiêm vi điểm. Cấy tóc cũng được sử dụng ở nhiều trường hợp rụng tóc không đáp ứng với các phương pháp khác.

Tuy nhiên, không có một phương pháp điều trị phù hợp cho tất cả người bệnh. Bác sĩ cần thăm khám, xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ rụng tóc trước khi lựa chọn phương pháp.

Để duy trì sức khỏe của tóc, bác sĩ Quân khuyến nghị người trẻ duy trì chế độ ăn uống đầy đủ chất và tránh căng thẳng kéo dài. Việc chăm sóc tóc và da đầu cũng cần phù hợp, lựa chọn dầu gội, dầu xả tương thích với tình trạng tóc và da đầu.

Khi phát hiện tóc rụng bất thường hoặc xuất hiện các vấn đề trên da đầu, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.