Mời 2 người đăng clip 'soi căn', 'gỡ bùa' lên mạng xã hội đến cơ quan công an làm việc

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, thời gian qua, tình trạng lợi dụng không gian mạng để lan truyền nội dung mê tín dị đoan có chiều hướng gia tăng, diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nhiều đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải bài viết, video có nội dung như “xem bói”, “soi căn”, “coi âm”, “gỡ bùa”, “gọi hồn - trừ tà” nhằm thu hút sự tò mò, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân. Đáng chú ý, các đối tượng còn thường xuyên sử dụng những cụm từ như “An Giang xứ sở thần tiên”, “bảy núi An Giang” để gắn vào các bài viết, video mang nội dung mê tín dị đoan. Những thông tin này không chỉ làm sai lệch nhận thức, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng mà còn tác động tiêu cực đến lối sống, nếp nghĩ của giới trẻ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mới đây, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang phát hiện hai tài khoản TikTok “C.X.O.N.C” và “N.N.C” thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy hành vi mê tín dị đoan nhằm thu hút người xem và trục lợi.

Một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết có nội dung mê tín dị đoan.

Cơ quan Công an xác định, xác định Đ.M.C. (sinh năm 1988) và N.T.N. (sinh năm 1996, cùng trú tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), là chủ hai tài khoản TikTok nói trên.

Phòng An ninh nội địa đã mời hai người đến cơ quan Công an để làm việc, giáo dục, nhắc nhở.

Tại buổi làm việc, Đ.M.C. và N.T.N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải, chia sẻ trên TikTok và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, bình luận, chia sẻ nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, phản khoa học, cổ súy hủ tục lạc hậu dưới mọi hình thức. Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc nội dung có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, thông tin sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.