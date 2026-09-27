Modric ghi tuyệt phẩm, Croatia thắng kịch tính ở Nations League

Croatia và CH Séc bước vào trận đấu đầu tiên tại UEFA Nations League với nhiều sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trong khi Croatia bắt đầu kỷ nguyên mới sau gần một thập kỷ ổn định, CH Séc cũng chào đón HLV mới - Slaven Bilic khi trở lại nhóm đấu cao nhất của giải.

Với tính chất đặc biệt của trận ra mắt, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Hiệp một diễn ra với tốc độ không quá cao khi cả Croatia lẫn CH Séc đều ưu tiên sự an toàn. Croatia dần kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội, đáng chú ý là cú vô-lê chệch cột của Luka Sucic cùng pha dứt điểm nguy hiểm buộc thủ môn Lukas Hornicek phải cứu thua.

Modric ăn mừng tuyệt phẩm vào lưới CH Séc - Ảnh: UEFA

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi bàn thắng liên tiếp xuất hiện. Phút 52, Igor Matanovic tận dụng sai lầm của hàng thủ CH Séc, chuyền bóng để Luka Modric đột phá dũng mãnh rồi cú sút đẹp mắt, mở tỷ số cho Croatia.

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả. Adam Karabec nhận đường chuyền của Adam Hlozek rồi dứt điểm tinh tế, đánh bại Dominik Livakovic để đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Trong thế trận giằng co, Croatia một lần nữa tạo ra khác biệt. Phút 77, Ivan Perisic thực hiện quả tạt chính xác để Marco Pasalic đánh đầu. Thủ môn Hornicek không thể bắt dính và để bóng lăn qua vạch vôi, giúp Croatia vượt lên dẫn 2-1.

Kết quả loạt trận đêm qua rạng sáng nay - Ảnh: UEFA

Những phút cuối, CH Séc nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Croatia bảo toàn chiến thắng, mang về khởi đầu thuận lợi cho HLV mới, trong khi CH Séc phải nhận thất bại trong ngày ra mắt. Kết quả này giúp Modric cùng các đồng đội có thêm sự tự tin trước những thử thách lớn tiếp theo tại Nations League 2026/27.

Ghi bàn

CH Séc: Karabec 54'

Croatia: Modric 47', Pasalic 77'

Đội hình thi đấu

CH Séc: Hornicek, Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama, Sadilek, Cerv, Ambros, Sulc, Karabec, Hlozek

Croatia: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, L. Sucic, P. Sucic, Ivanovic, Matanovic