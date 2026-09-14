Modric đối mặt nguy cơ mất suất đá chính tại Milan dưới thời Amorim

Luka Modric đang đứng trước nguy cơ giảm thời lượng thi đấu tại AC Milan khi không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chiến thuật của HLV Ruben Amorim. Cách sử dụng tiền vệ người Croatia có thể phụ thuộc nhiều vào thế trận và khả năng kiểm soát bóng của Rossoneri.

Modric gặp khó trong hệ thống mới của Amorim tại Milan

Trận hòa Lazio tại Olimpico cho thấy Milan vẫn còn nhiều vấn đề trong cách vận hành dưới thời Amorim. Rossoneri chơi thiếu hiệu quả trong hiệp một nhưng cải thiện đáng kể sau giờ nghỉ, đặc biệt khi những điều chỉnh nhân sự của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giúp đội bóng tăng tốc.

Yunus Musah là một trong những cầu thủ tạo ra khác biệt rõ nhất. Tiền vệ người Mỹ được tung vào sân thay Modric và cùng Adrien Rabiot giúp Milan cải thiện khả năng tranh chấp cũng như cường độ chơi bóng. Sự xuất hiện của Musah cũng khiến cách vận hành tuyến giữa Rossoneri thay đổi đáng kể.

Màn trình diễn này đồng thời làm nổi bật những khó khăn của Modric trong hệ thống mới. Ở tuổi gần 41, tiền vệ người Croatia không còn phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi cường độ vận động cao liên tục, đặc biệt là pressing tầm cao và những pha di chuyển quãng dài khi Milan không có bóng.

Tuổi tác khiến Modric gặp bất lợi so với các cầu thủ trẻ

So với Modric, Musah và Rabiot có lợi thế hơn về tốc độ, thể lực và khả năng đáp ứng yêu cầu phòng ngự của Amorim. Đây có thể là yếu tố khiến vị trí của Modric trong đội hình xuất phát không còn được đảm bảo ở mọi trận đấu.

Thế nhưng, Amorim chưa có ý định gạt tiền vệ kỳ cựu này khỏi kế hoạch. Sau trận đấu tại Olimpico, HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Milan cần kiểm soát bóng tốt hơn để khai thác tối đa những phẩm chất của Modric.

Vì vậy, việc Modric có đá chính hay không nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đối thủ và diễn biến chiến thuật của từng trận. Trong những cuộc đối đầu mà Milan cần duy trì quyền kiểm soát bóng, Modric vẫn là lựa chọn quan trọng ở tuyến giữa.

HLV Amorim vẫn cần Modric nhưng không thể sử dụng anh ở mọi trận đấu

Nếu Rossoneri phải chơi với cường độ cao, liên tục pressing và tranh chấp khi không có bóng, Amorim có thể ưu tiên những cầu thủ giàu năng lượng hơn như Musah hoặc Rabiot. Cách sử dụng Modric cho thấy Amorim đang phải tìm sự cân bằng giữa kinh nghiệm của tiền vệ người Croatia và yêu cầu về cường độ trong hệ thống mới. Với Milan, vấn đề không nằm ở việc Modric còn đủ khả năng thi đấu hay không, mà là lựa chọn thời điểm phù hợp để phát huy tốt nhất những phẩm chất của anh.