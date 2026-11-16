Modric bắt kịp thành tích khoác áo tuyển quốc gia của Messi

Với lần ra sân này, đội trưởng 41 tuổi bắt kịp Lionel Messi, cùng đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá nam. Người duy nhất xếp trên họ là Cristiano Ronaldo, với 234 trận cho tuyển Bồ Đào Nha.

Đây là dấu mốc đặc biệt với Modric, người ra mắt tuyển Croatia từ tháng 3/2006 trong trận giao hữu thắng Argentina 3-2. Sau hơn 20 năm, anh vẫn giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, từng cùng đội bóng áo ca-rô giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng 3 năm 2022.

Trên sân Opus Arena, Croatia khởi đầu thuận lợi khi tiền vệ Ivan Perisic mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ đường chuyền của tiền đạo Dion Drena Beljo, cầu thủ 37 tuổi dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, thầy trò HLV Slaven Bilic không thể gia tăng cách biệt. Sự phung phí suýt khiến họ phải trả giá khi tiền đạo Adam Hlozek bất ngờ gỡ hòa cho CH Czech ở phút 84.

Tiền vệ Luka Modric (số 10) sánh ngang kỷ lục ra sân của Lionel Messi (Argentina) trong trận Croatia thắng CH Czech 2-1 tại Osijek ngày 16/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài 3 phút. Từ đường chuyền của trung vệ Luka Vuskovic, tiền vệ Lovro Majer xoay người dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho Croatia.

Đáng chú ý, Majer chỉ vào sân thay Martin Baturina ở phút 74. Quyết định điều chỉnh nhân sự của HLV Bilic vì thế trở thành bước ngoặt, giúp đội chủ nhà thoát khỏi trận hòa đáng tiếc.

Chiến thắng cũng giúp Croatia chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội tuyển. Trước đó, họ đã trải qua giai đoạn khó khăn khi lần lượt trắng tay trước Tây Ban Nha và tuyển Anh ở vòng bảng.

Thầy trò HLV Bilic khép lại bảng A3 với 6 điểm sau 6 trận, đứng thứ 3 sau tuyển Anh và Tây Ban Nha, cùng có 15 điểm. CH Czech xếp cuối khi không giành được điểm nào và phải xuống League B.

Với vị trí thứ 3, Croatia tránh nguy cơ xuống hạng trực tiếp và giành suất tham dự vòng play-off tranh quyền ở lại League A, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.