Modem LTE Grim giúp Ukraine điều khiển UAV mà không cần hệ thống Starlink

Công ty này cho biết với giới quân sự rằng modem LTE Grim khuếch đại tín hiệu lên đến 1,5 W - gấp 6 lần so với thiết bị thông thường và cung cấp khả năng liên lạc ổn định ngay cả khi tín hiệu mạng di động rất yếu.

Vào tháng 10, hầu hết các đơn vị ở tiền tuyến bắt đầu ghi nhận sự chậm trễ đáng kể trong việc truyền dữ liệu qua Starlink, một kênh cần thiết để điều khiển máy bay không người lái FPV và các tổ hợp robot mặt đất (GRC).

Trong điều kiện như vậy, việc hạn chế hoạt động của Starlink thực chất tạo ra nguy cơ "giải giáp" một phần các đơn vị dọc toàn bộ tiền tuyến.

Xét cho cùng, máy bay không người lái và các tổ hợp robot mặt đất hiện đang thực hiện từ 50% đến 90% các nhiệm vụ chiến đấu cho Lực lượng vũ trang Ukraine, từ trinh sát, phá hủy thiết bị đến hậu cần cho đến rà phá bom mìn.

Trong điều kiện tác chiến hiện đại, việc liên lạc với các hệ thống không người lái được thực hiện thông qua những cuộn cáp quang, thiết bị đầu cuối quân sự Starshield, mạng Starlink, cũng như modem LTE kết nối với mạng di động cục bộ.

"Với những hạn chế của cuộn dây cáp quang về phạm vi và chi phí, cũng như sự không ổn định của đối tác bên ngoài trong việc cung cấp quyền truy cập vào Starlink, chúng tôi phải tìm cách khắc phục".

"Hiện nay LTE dường như là giải pháp đáng tin cậy duy nhất cho máy bay không người lái quân sự và các tổ hợp robot mặt đất", ông Vasyl Polishchuk, Giám đốc Thương mại của Tập đoàn Militech nhận xét.

Tại những địa hình khó khăn, nơi tín hiệu mạng di động yếu hoặc chập chờn, người điều khiển có nguy cơ mất liên lạc với máy bay không người lái và không hoàn thành được nhiệm vụ.

“Đó là lý do tại sao vào năm 2024, nhóm nghiên cứu và phát triển dự đoán trước thách thức này, đã phát triển công nghệ khuếch đại tín hiệu LTE lên đến 1,5 W, cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các trạm gốc và phạm vi hoạt động lên đến 45 km”, ông Polishchuk nói thêm.

Hiện tại, giải pháp này được trình bày trên nền tảng máy bay không người lái Brave1 dưới dạng modem LTE Grim do Công ty Militech Group sản xuất.

Việc điều khiển UAV và GRC thông qua LTE yêu cầu tín hiệu mạng di động ổn định với cường độ đủ mạnh, vì tín hiệu yếu đi có thể dẫn đến mất kiểm soát hệ thống không người lái. Công suất phát của modem LTE thông thường vào khoảng 0,25 W.

Trong khi đó, modem GRIM cung cấp khả năng khuếch đại tín hiệu LTE, đặc biệt hữu ích ở những khu vực có vùng phủ sóng mạng di động yếu.

Sản phẩm đã được thử nghiệm và sẵn sàng sử dụng trong điều kiện chiến đấu. Thiết bị này được xây dựng dựa trên modem LTE tiêu chuẩn của MikroTik, bổ sung thêm bộ khuếch đại tín hiệu.

Ngoài ra modem này cũng có hai khe cắm thẻ SIM. Thiết bị cơ bản không bao gồm ăng ten. Chúng được lựa chọn riêng tùy thuộc vào loại hệ thống không người lái.

"Trong năm 2026, các lô modem GRIM với số lượng 500 chiếc đang được sản xuất cho các nhà sản xuất hệ thống không người lái của Ukraine".

"Bên cạnh đó, dự kiến ​​sản phẩm sẽ được cung cấp cho khách hàng nước ngoài từ tháng 1/2027", đại diện công ty cho biết.