Mộc Sơn ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông

Một góc trung tâm phường Mộc Sơn.

Để du lịch thực sự cất cánh, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Nhận thức rõ điều này, Đảng bộ và chính quyền phường Mộc Sơn xây dựng chiến lược dài hạn, ưu tiên nguồn lực cho các dự án giao thông nông thôn và đô thị. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, phường dành hơn 135 tỷ đồng cho 7 dự án giao thông, gồm: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông tổ dân phố Pa Phách; cầu qua đập tràn khu Hong Lau, bản Áng; đường giao thông từ bản Áng, phường Mộc Sơn đi bản Vặt Hồng, phường Mộc Châu; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nội thị; đường giao thông bản Áng, đoạn từ ngã ba nhà văn hóa đi xóm 1; đường giao thông bản Co Sung, phường Mộc Sơn đi bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn; đường giao thông bản Cóc, phường Mộc Sơn đi bản Sa Lai, xã Chiềng Sơn.

Tuyến đường tại bản Áng, phường Mộc Sơn được đầu tư mở rộng mặt đường từ 3m lên 6m.

Ông Nguyễn Quốc Tuyển, Quyền Chủ tịch UBND phường Mộc Sơn, cho biết: Việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án giao thông nhằm giải quyết các “điểm nghẽn” về liên kết vùng giữa Mộc Sơn với các xã, phường lân cận, đồng thời, tạo trục kết nối thông suốt giữa các điểm du lịch cộng đồng, vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng với khu trung tâm đô thị. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND phường đang tập trung rà soát quy hoạch, xây dựng phân kỳ đầu tư cụ thể theo từng năm; đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, giải phóng mặt bằng. Khi các tuyến đường hoàn thành và đưa vào khai thác, sẽ tạo động lực mở rộng không gian phát triển đô thị du lịch, thúc đẩy giao thương, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

Tổ dân phố Pa Phách được thiên nhiên ưu ái cảnh quan tươi đẹp và khí hậu trong lành. Nơi đây, từ lâu trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm, nhất là vào mùa hoa mận, hoa cải hay mùa săn mây. Để đánh thức tiềm năng và thúc đẩy du lịch Pa Phách phát triển bền vững, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, phường Mộc Sơn đã rà soát toàn bộ quy hoạch đất đai và hiện trạng xây dựng. Đồng thời, địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực khảo sát, nâng cấp đồng bộ hạ tầng thiết yếu, như: tuyến đường giao thông vào tổ dân phố, hệ thống điện, nước sinh hoạt, cùng các thiết chế du lịch, văn hóa như cổng chào, khu vực “check-in” và nhà văn hóa cộng đồng. Cụ thể, cuối tháng 6/2026, UBND phường Mộc Sơn khởi công dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông trọng điểm vào Pa Phách. Trên nền đường cũ, công trình được thiết kế mở rộng nền đường từ 5,5 đến 7 m, mặt đường rộng 3,5 m; tổng chiều dài toàn tuyến 4,63 km. Dự án có tổng mức đầu tư 9,7 tỷ đồng, kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

Tuyến đường vào bản Pa Phách, phường Mộc Sơn được bê tông hóa.

Dẫn chúng tôi thăm tuyến đường đang hối hả thi công, Bí thư Chi bộ bản Pa Phách Vàng A Lứ phấn khởi cho biết: Giấc mơ về một con đường rộng rãi, thênh thang của người dân nơi đây sắp trở thành hiện thực. Dốc cao, đường hẹp từng là “ngăn trở” lớn nhất khiến nông sản khó tiêu thụ, du lịch khó cất cánh. Do đó, ngay khi chủ trương nâng cấp tuyến đường được thông suốt, tinh thần đoàn kết của dân bản đã phát huy mạnh mẽ, hàng trăm hộ dân sẵn lòng lùi rào, hạ cây, nhường hơn 8.600 m² đất dọc hai bên tuyến đường cho đơn vị thi công. Có đường - mảnh đất Pa Phách ngày mai rồi sẽ khác, khi con đường mới không chỉ rút ngắn những khoảng cách địa lý, còn mở ra cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững cho bà con.

Từ Pa Phách, chúng tôi đến bản Áng, một trong những điểm đến quen thuộc của du khách khi đến Mộc Châu. Nơi đây, có cảnh quan đẹp, nhiều điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, nhất là không gian văn hóa được xây dựng theo hướng hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, tạo nên nét đặc trưng riêng. Trong giai đoạn 2026 - 2030, bản Áng sẽ triển khai 3 dự án giao thông kết nối với các điểm, khu du lịch và vùng sản xuất trên địa bàn, gồm: Dự án đường giao thông từ bản Áng, phường Mộc Sơn đi bản Vặt Hồng, phường Mộc Châu; đường giao thông bản Áng từ ngã ba nhà văn hóa đi xóm 1; cầu qua đập tràn khu Hong Lau.

Tuyến đường nội bản Áng, phường Mộc Sơn được đầu tư mở rộng giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Ông Lữ Văn Hiệp, Trưởng bản Áng, chia sẻ: Khi các tuyến đường nối sang phường Mộc Châu và các điểm trải nghiệm lân cận được đưa vào sử dụng, bản Áng sẽ có điều kiện hình thành các tour, tuyến khép kín, tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân thông qua phát triển dịch vụ homestay và nông nghiệp trải nghiệm. Vì vậy, khi triển khai các công trình giao thông, cấp ủy và Ban quản lý bản đã tổ chức họp, tuyên truyền để bà con hiểu lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận, tự giác hiến đất. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thuận lợi. Điển hình, đoạn tuyến xóm 1 dài 400 m, bà con đã hiến hơn 800 m² đất mặt tiền để mở rộng mặt đường từ 3 m lên 6 m. Ngoài ra, bản còn huy động nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động để làm đường.

Chia sẻ về quyết định tiên phong hiến đất khi triển khai dự án đường giao thông từ bản Áng, phường Mộc Sơn đi bản Vặt Hồng, phường Mộc Châu, ông Hoàng Văn Quý, bản Áng, cho biết: Sau khi được bản thông báo về việc triển khai các dự án giao thông trên địa bàn, trong đó, có đoạn đường đi qua phần đất của gia đình, tôi đã bàn với cả nhà và thống nhất tự nguyện lùi hàng rào, hiến 1.000 m² đất để mở rộng tuyến đường. Khi đường mở rộng, việc đi lại, vận chuyển, giao thương hàng hóa thuận lợi, tạo điều kiện phát triển du lịch.

Với việc phân bổ nguồn lực đầu tư công trung hạn bám sát thực tiễn, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, hạ tầng giao thông phường Mộc Sơn đang từng bước được hoàn thiện. Đây là nền tảng quan trọng để Mộc Sơn khai thác tiềm năng du lịch, thương mại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.