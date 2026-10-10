Mốc son rực rỡ Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Quân và dân ta hân hoan Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: TL

Thời khắc lịch sử ngày 10/10

Chiến thắng ấy không chỉ khẳng định sức mạnh quân sự và trí tuệ của quân và dân ta, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước sâu sắc và ý chí kiên cường vượt mọi thử thách.

Ngay sau chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ được ký kết và lệnh đình chiến ở Đông Dương có hiệu lực. Công tác chuẩn bị tiếp quản Hà Nội được khẩn trương triển khai, với yêu cầu bảo đảm an toàn, trật tự và duy trì hoạt động bình thường của thành phố.

Tuy nhiên, các đơn vị vào tiếp quản Hà Nội vẫn phải hết sức cảnh giác với các âm mưu khiêu khích của bọn phá hoại. Vào sáng 8/10/1954, các đơn vị quân đội ta chia nhiều đường bắt đầu tiến vào ngoại thành Hà Nội. Ngày 9/10, quân Pháp rút đến đâu, quân ta tiếp quản đến đó. Đến chiều cùng ngày, quân đội ta đã hoàn toàn kiểm soát Hà Nội.

Lần lượt quân ta tiếp quản được nhà ga, phủ Toàn quyền, khu Đồn Thủy, khu Bờ Hồ, phủ Thống sứ. Sau khi quân đội Liên hiệp Pháp rời khỏi thành phố, quân đội ta hoàn toàn kiểm soát Thành phố Hà Nội. Trong không khí hân hoan chào mừng giải phóng, cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi cùng niềm vui tột cùng của quân và dân ta sau nhiều năm đấu tranh giành lại Thủ đô.

Sáng 10/10/1954, đoàn xe đầu tiên diễu hành do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng dẫn đầu cùng Nhân dân Thủ đô quần áo chỉnh tề, mang cờ, hoa, ảnh Bác Hồ, xếp thành đội ngũ trật tự kéo theo đoàn xe.

Sau đó, bộ đội ta diễu binh qua các phố Kim Mã, Hàng Đẫy, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang… từ nhiều hướng, các đoàn quân tiến về trung tâm thành phố trong tiếng reo hò, chào đón của Nhân dân.

Cùng với những tiếng reo hò và niềm vui khôn xiết của Nhân dân Thủ đô, vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954, lễ chào cờ lịch sử được tổ chức tại sân vận động Cột Cờ. Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ đã trân trọng đọc Lời Kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô nhân ngày giải phóng.

Ngày 10/10/1954 từ đó trở thành một mốc son trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội, mở ra thời kỳ mới của Thủ đô sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

72 gợi ý hành trình khám phá Hà Nội

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức chiều 5/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo đó, trong những ngày đầu tháng 10, Thủ đô đã tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” và Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 9 - 11/10 tại công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội; Festival Thu Hà Nội năm 2026 được tổ chức từ ngày 16 - 18/10 tại công viên Thống Nhất.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại nhà hát Hồ Gươm trong hai ngày 9 và 10/10.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, hướng tới trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, với những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội.

Gắn hoạt động kỷ niệm với phát triển du lịch, Hà Nội xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình khám phá Thủ đô, tương ứng dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Qua đó, thành phố hướng tới quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Một sản phẩm mới khác là nền tảng du lịch thông minh HanoiGo, tích hợp thông tin về điểm đến, di tích, danh thắng, làng nghề, cơ sở dịch vụ, sản phẩm và hành trình du lịch trên địa bàn.

Từ ngày 9 - 11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan và giới thiệu giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn trong tối 10/10 là hoạt động bắn pháo hoa tại hai trận địa, gồm khu vực tuyến phố Quang Khánh, hồ Tây, phường Tây Hồ và khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Tại hồ Tây, màn trình diễn kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật. Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, tổ chức một trận địa pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật, với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm. Hai trận địa sẽ đồng loạt trình diễn trong 15 phút, từ 21 giờ 00 - 21 giờ 15 ngày 10/10/2026.