Mộc Sơn đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Cán bộ phường Mộc Sơn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và san nền khu dân cư Tiểu khu 1.

Năm 2026, phường Mộc Sơn được giao 26,9 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, nguồn vốn giao bổ sung tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 1/8/2026 có tiến độ giải ngân nhanh, đến nay đạt hơn 16,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với nguồn vốn đầu tư công được giao tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh, giải ngân mới đạt 6,1 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phường Mộc Sơn đang tập trung tháo gỡ những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, như: Công tác giải phóng mặt bằng, nguồn đất đắp và xác định giá đất tái định cư.

Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và san nền khu dân cư Tiểu khu 1 có tổng diện tích sử dụng đất 3,1 ha, trong đó dự kiến thu hồi khoảng 1,7 ha, với tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng. Tháng 12/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Mộc Châu ký hợp đồng thi công với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kinh Đô. Tuy nhiên, đến thời điểm bàn giao cho UBND phường làm chủ đầu tư vào tháng 7/2025, khối lượng thi công mới đạt khoảng 15% theo hợp đồng, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng phương án giải quyết; huy động các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đến nay, đã có 13/16 hộ dân ký biên bản đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Cán bộ phường Mộc Sơn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và san nền khu dân cư tiểu khu 3.

Ông Lê Văn Tuấn, tổ dân phố số 5, phường Mộc Sơn, cho biết: Diện tích đất của gia đình tôi nằm trong phạm vi 2 dự án, gồm: Dự án đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu và Dự án thu hồi đất tạo quỹ đất tái định cư. Sau khi được các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã nhất trí di dời nhà cửa, bàn giao hơn 5.000 m² đất cho đơn vị thi công.

Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và san nền khu dân cư Tiểu khu 1 đạt 25% khối lượng thi công, tỷ lệ giải ngân đạt 34,37%. Ông Đàm Đức Việt, đại diện Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kinh Đô, thông tin: Khi được bàn giao đầy đủ mặt bằng, đơn vị sẽ tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Thi công Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và san nền khu dân cư tiểu khu 1, phường Mộc Sơn.

Đến hết tháng 9, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của phường Mộc Sơn đạt hơn 22,8 tỷ đồng, đạt 84,35% kế hoạch năm. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, phường Mộc Sơn đang tập trung tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án. Trong đó, ưu tiên rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân còn vướng mắc đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết khó khăn về nguồn đất đắp, xác định giá đất tái định cư theo quy định, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với những công trình đã có khối lượng hoàn thành, đôn đốc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch UBND phường Mộc Sơn, thông tin: Phường phân công rõ trách nhiệm; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi đủ điều kiện. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng. Đối với các dự án cơ bản hoàn thành, tập trung nghiệm thu, thanh toán, hoàn ứng và quyết toán. Những dự án còn khó khăn sẽ được rà soát, tháo gỡ từng vướng mắc theo tiến độ cụ thể. Phường quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Với các giải pháp đồng bộ trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, phường Mộc Sơn phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu tái định cư của nhân dân, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.