Mốc khoảng cách trên cầu Nhật Tân để hướng dẫn, cảnh báo, không xử phạt

Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường cầu Nhật Tân nhằm hỗ trợ trực quan cho người điều khiển phương tiện. (Ảnh: CTV)

Tuyên truyền, hướng dẫn trực quan, không căn cứ mốc khoảng cách để xử phạt

Ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm bảo đảm an toàn giao thông, góp phần hạn chế ùn tắc. Trong ngày đầu triển khai, việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn trên cầu khiến một số người tham gia giao thông băn khoăn về việc có bị xử phạt khi không bảo đảm khoảng cách theo các mốc này hay không.

Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội khẳng định, đây là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền, không phải hệ thống biển cấm, biển hiệu lệnh để xử phạt.

Trước những băn khoăn của người dân, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cho biết, việc bổ sung các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường cầu Nhật Tân nhằm hỗ trợ trực quan cho người điều khiển phương tiện.

Theo đó, các mốc khoảng cách giúp người lái xe có thể ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn trong quá trình lưu thông.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, các mốc khoảng cách này không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh với mục đích xử phạt người tham gia giao thông.

Việc kiểm tra, xác định và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý và các tài liệu, dữ liệu hợp pháp.

Lực lượng chức năng không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc 0m, 50m, 100m, 150m, 200m để xác định hành vi vi phạm.

Chủ động phòng ngừa tai nạn liên hoàn từ xa

Cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ lưu thông tương đối cao.

Thời gian qua, trên tuyến đã xảy ra một số vụ va chạm liên hoàn giữa các phương tiện lưu thông cùng chiều. Trong đó, các vụ việc xảy ra ngày 7/2/2026 và ngày 17/8/2026 làm hư hỏng phương tiện, lật xe, gây ùn ứ giao thông.

Qua rà soát, một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ va chạm là người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, phanh đột ngột hoặc không duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Giao thông trên Cầu Nhật Tân khi có bổ sung các biển báo giữ khoảng cách an toàn ngày 27/9. (Ảnh: CTV)

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát hạ tầng, thống nhất triển khai hệ thống cảnh báo khoảng cách trên cầu.

Giải pháp được xác định nhằm hỗ trợ người điều khiển phương tiện hình thành thói quen chủ động phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Thông điệp được đặt ra xuyên suốt là: “Giữ khoảng cách để giữ an toàn”.

Cùng với việc bổ sung hệ thống cảnh báo khoảng cách, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm ùn tắc.

Trong thời gian thí điểm, tốc độ tối đa cho phép đối với làn ô-tô sát dải phân cách giữa (làn số 1) được điều chỉnh từ 90km/giờ xuống 80km/giờ theo cả hai chiều.

Các làn ô-tô còn lại (làn số 2 và làn số 3) tiếp tục giữ tốc độ tối đa 80km/giờ. Làn dành cho xe máy và xe đạp (làn số 4) giữ nguyên tốc độ tối đa 40km/giờ.

Cơ quan chức năng đề nghị người tham gia giao thông khi lưu thông qua cầu Nhật Tân chú ý quan sát hệ thống biển báo hiệu, vạch sơn mặt đường; chấp hành đúng tốc độ quy định và chủ động duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.