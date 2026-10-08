Mộc Châu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mộc Châu giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Nằm ở trung tâm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phường Mộc Châu có diện tích rộng, dân số đông, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển sôi động, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp ngày càng lớn. UBND phường đã tập trung rà soát, tinh gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng chính quyền thân thiện được phường cụ thể hóa bằng các tiêu chí: Công khai, minh bạch; công sở thân thiện; cán bộ tận tụy phục vụ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các tổ chức đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mộc Châu giải quyết thủ tục cho nhân dân.

Nâng cao chất lượng phục vụ, phường thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), đội ngũ cán bộ, công chức được yêu cầu giữ tác phong chuẩn mực, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Phường nghiêm cấm hành vi cửa quyền, sách nhiễu, tự ý yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định; không yêu cầu người dân xác nhận, cam kết về sự trùng khớp thông tin giữa địa giới hành chính mới với giấy tờ đã được cấp trước đây.

Cùng với đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phường cũng chí trọng công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã niêm yết công khai 399 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực quản lý nhà nước, gồm 292 thủ tục toàn trình và 107 thủ tục một phần; đồng thời công khai 1.936 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, nghĩa vụ tài chính được công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của phường, giúp người dân thuận tiện tra cứu, thực hiện.

ĐVTN phường Mộc Châu hỗ trợ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Thực hiện chủ trương phi địa giới hành chính và Đề án 06 của Chính phủ, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường vận hành đồng bộ các hệ thống một cửa của các bộ, ngành Trung ương và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần giảm các loại giấy tờ trùng lặp. Nhiều thông tin về nhân thân, cư trú đã có trên hệ thống được khai thác trực tiếp, người dân không phải cung cấp lại. Thành phần hồ sơ trong các lĩnh vực thiết yếu như hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo trợ xã hội... được tinh giản, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả.

Hiệu quả cải cách hành chính được thể hiện rõ qua kết quả giải quyết hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, phường đã tiếp nhận 4.224 hồ sơ, trong đó 4.104 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm trên 97%. Đã giải quyết 4.195 hồ sơ, trong đó 4.089 hồ sơ trước hạn, chiếm trên 97,4%. Đặc biệt, 100% hồ sơ tiếp nhận và kết quả giải quyết được số hóa, từng bước hình thành kho dữ liệu điện tử “sống, sạch, đủ, chính xác”, phục vụ tái sử dụng thông tin trong những lần giao dịch tiếp theo. Mức độ hài lòng của người dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Với tinh thần gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, phường Mộc Châu đang từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.