Mộc Châu tìm động lực mới để bứt phá trên bản đồ du lịch

Ngày 12/11, Liên minh Du lịch Best Tour - Mộc Châu phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Tọa đàm “Tinh hoa Mộc Châu” 2026, với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện doanh nghiệp lữ hành, vận tải và dịch vụ du lịch trên cả nước.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi famtrip khảo sát kéo dài 3 ngày tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Các đại biểu trực tiếp trải nghiệm, đánh giá chất lượng dịch vụ tại các điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng và mô hình du lịch cộng đồng, qua đó nhận diện tiềm năng cũng như những hạn chế cần khắc phục.

Tọa đàm Tinh hoa Mộc Châu tại Sơn La

Tại tọa đàm, nhiều doanh nghiệp chỉ ra những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của du lịch Mộc Châu.

Đáng chú ý là hạ tầng giao thông kết nối các điểm đến chưa đồng bộ; một số cơ sở kinh doanh thiếu công trình vệ sinh đạt chuẩn; hoạt động chợ đêm, chợ phiên chưa chuyên nghiệp, tình trạng thiếu niêm yết giá vẫn còn.

Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch ban đêm chưa phong phú, việc khai thác bản sắc văn hóa địa phương chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định giá tour tuyến và liên kết giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ cũng cần được cải thiện.

Từ thực tế khảo sát, các doanh nghiệp đề xuất Mộc Châu phát triển sản phẩm trải nghiệm chuyên sâu gắn với đặc trưng từng mùa, từ mùa hoa, mùa thu hoạch nông sản đến khám phá văn hóa bản địa. Đồng thời, cần xây dựng quy chuẩn chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm và phát triển các sản phẩm du lịch về đêm.

Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp vận tải, lữ hành và các điểm du lịch nhằm tối ưu chi phí, ổn định giá tour, nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là đối với khách quốc tế. Việc xây dựng kênh thông tin thống nhất, thường xuyên cập nhật dữ liệu về điểm đến và dịch vụ cũng được xem là yêu cầu cần thiết.

Du lịch Mộc Châu mang sức hấp dẫn bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và con người

Về phía Liên minh Du lịch Best Tour - Mộc Châu, đơn vị khẳng định vai trò kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ truyền thông và quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch địa phương đến các thị trường trọng điểm.

Những ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, làm cơ sở định hướng phát triển sản phẩm và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trong hệ thống doanh nghiệp thành viên.

Thông qua chương trình, Mộc Châu có thêm cơ hội kết nối các đơn vị đưa khách với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, tiếp nhận những đánh giá trực tiếp từ thị trường.

Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.