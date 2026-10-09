Mộc Châu ngỡ ngàng mùa hoa mận nở trái mùa

Đầu tháng 10, những cành mận bất ngờ bung nở, mang đến khung cảnh khác lạ trên cao nguyên Mộc Châu.

Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh nổi bật giữa sắc xanh của lá, tạo nên vẻ đẹp thanh khiết.

Không nở đồng loạt như mùa chính vụ, hoa mận trái mùa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ check in.

Trong làn gió se lạnh, những bông hoa mận rung rinh, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, bình yên.

Giữa không gian xanh mát của cao nguyên, những cành mận điểm hoa trắng tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.