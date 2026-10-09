Văn hóaDu lịch

Mộc Châu ngỡ ngàng mùa hoa mận nở trái mùa

Những ngày đầu tháng 10, giữa tiết trời se lạnh của cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), những cành mận bất ngờ bung nở, khoe sắc trắng tinh khôi. Hoa mận nở trái mùa tạo nên khung cảnh thơ mộng, khác lạ, khiến nhiều du khách thích thú.

Báo Đại Đoàn Kết
2 liên quanGốc
Đầu tháng 10, những cành mận bất ngờ bung nở, mang đến khung cảnh khác lạ trên cao nguyên Mộc Châu.

Đầu tháng 10, những cành mận bất ngờ bung nở, mang đến khung cảnh khác lạ trên cao nguyên Mộc Châu.

Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh nổi bật giữa sắc xanh của lá, tạo nên vẻ đẹp thanh khiết.

Không nở đồng loạt như mùa chính vụ, hoa mận trái mùa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ check in.

Không nở đồng loạt như mùa chính vụ, hoa mận trái mùa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ check in.

Trong làn gió se lạnh, những bông hoa mận rung rinh, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, bình yên.

Giữa không gian xanh mát của cao nguyên, những cành mận điểm hoa trắng tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Giữa không gian xanh mát của cao nguyên, những cành mận điểm hoa trắng tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Quang Kiên - Cao Thiên

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/moc-chau-ngo-ngang-mua-hoa-man-no-trai-mua.html