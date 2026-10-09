Mộc Châu ngỡ ngàng mùa hoa mận nở trái mùa
Những ngày đầu tháng 10, giữa tiết trời se lạnh của cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), những cành mận bất ngờ bung nở, khoe sắc trắng tinh khôi. Hoa mận nở trái mùa tạo nên khung cảnh thơ mộng, khác lạ, khiến nhiều du khách thích thú.
Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh nổi bật giữa sắc xanh của lá, tạo nên vẻ đẹp thanh khiết.
Trong làn gió se lạnh, những bông hoa mận rung rinh, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, bình yên.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/moc-chau-ngo-ngang-mua-hoa-man-no-trai-mua.html