Mộc Châu Milk (MCM) báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 234 tỷ đồng, nắm giữ hơn 1.400 tỷ đồng tiền mặt

Tiết giảm chi phí hiệu quả giúp lợi nhuận quý 3 tăng trưởng 34,3%

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu cho thấy doanh thu thuần đạt 692,8 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm của doanh thu kéo theo lợi nhuận gộp lùi nhẹ 1,6%, đạt mức 197 tỷ đồng, tương ứng với việc giá vốn hàng bán được tiết giảm 4,2% xuống còn 495,7 tỷ đồng.

Điểm sáng trong kỳ kinh doanh vừa qua là mức lợi nhuận trước thuế đạt 46,3 tỷ đồng, tăng 34,3% so với quý 3/2025. Ban lãnh đạo công ty giải trình kết quả tích cực này xuất phát từ việc thay đổi cơ cấu doanh thu và giảm tỷ lệ chi phí hoạt động. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 9,5% xuống còn 164,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng được cắt giảm mạnh 97%, chỉ còn 53,9 triệu đồng do công ty không còn phát sinh chi phí lãi vay. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 66,7%, ghi nhận 13,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt gần 2.194,8 tỷ đồng, tăng 3,7%. Lợi nhuận trước thuế tích lũy đạt 234,5 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh năm 2026 là 3.126,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 274,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty đã thực hiện được khoảng 70% chỉ tiêu doanh thu và bứt phá hoàn thành tới 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Lượng tiền nhàn rỗi chiếm 52,3% tổng tài sản, đẩy mạnh rót vốn vào dự án trang trại sinh thái

Về bức tranh tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Mộc Châu Milk ghi nhận mức 2.724,5 tỷ đồng, tăng 1,7% so với số liệu đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp cho thấy sức mạnh thanh khoản vượt trội khi khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 4,7 lần, từ 36,9 tỷ đồng lên 211,1 tỷ đồng. Kết hợp với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn trị giá 1.214,9 tỷ đồng, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty đã vượt mốc 1.426 tỷ đồng, chiếm tới 52,3% tổng tài sản.

Nguồn lực tài chính dồi dào đang được công ty ưu tiên phân bổ cho việc mở rộng quy mô sản xuất. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận mức 504,1 tỷ đồng, tăng thêm 149,2 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Dòng vốn này được tập trung giải ngân vào dự án Tổ hợp trang trại sinh thái và bò sữa công nghệ cao Mộc Châu, đưa giá trị dở dang của hạng mục này lên mức 454,1 tỷ đồng, tăng 46%. Ở phần nguồn vốn, công ty duy trì cấu trúc sạch nợ vay tài chính. Tổng nợ phải trả cuối quý 3 là 368,2 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm và hoàn toàn không phát sinh các khoản vay ngắn hạn hay dài hạn.