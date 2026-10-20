Mộc Châu Milk báo lãi quý 3 tăng 34%, tiền mặt chiếm hơn nửa tài sản

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 vừa công bố, doanh thu thuần của CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, HOSE: MCM) đạt 692,8 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán giảm 4,2% YoY, còn 495,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 197 tỷ đồng, giảm 1,6% YoY.

Lợi nhuận trước thuế đạt 46,3 tỷ đồng, tăng 34,3% YoY. Theo văn bản giải trình của Mộc Châu Milk, nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng trưởng đến từ việc thay đổi cơ cấu doanh thu và giảm tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp trong quý 3/2026 giảm 97% YoY, từ 1,7 tỷ đồng xuống còn 53,9 triệu đồng. Trong đó, chi phí lãi vay không phát sinh ở quý này trong khi cùng kỳ là 1,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm 9,5% YoY, còn 164,7 tỷ đồng. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 66,7% YoY, lên 13,8 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt gần 2.194,8 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 234,5 tỷ đồng, tăng 33,5% YoY.

Năm 2026, Mộc Châu Milk lên kế hoạch doanh thu thuần 3.126,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 274,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 70% kế hoạch doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt 2.194,8 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 234,5 tỷ đồng, tăng 33,5% YoY. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt 2.724,5 tỷ đồng, tăng 1,7% so với ngày đầu năm nay. Trong đó, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 4,7 lần, từ 36,9 tỷ đồng lên 211,1 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) lên tới 1.214,9 tỷ đồng. Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 1.426 tỷ đồng, tương đương 52,3% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Mộc Châu Milk tăng thêm 149,2 tỷ đồng so với ngày đầu năm, lên 504,1 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn này được rót vào dự án Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu với giá trị dở dang đạt 454,1 tỷ đồng, tăng 46%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 3/2026 là 368,2 tỷ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm. Kỳ này, doanh nghiệp tiếp tục hoàn toàn không ghi nhận dư nợ vay tài chính ngắn hạn hay dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 20/10, cổ phiếu MCM đóng cửa tại mức 25.100 đồng/cổ phiếu, giảm 5,3% so với kết phiên trước đó. So với mức đỉnh 29.400 đồng hồi đầu tháng 7, thị giá mã này đã giảm khoảng 14,6%.