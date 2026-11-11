Mộc Châu Milk báo lãi 9 tháng tăng mạnh nhưng dòng tiền kinh doanh giảm

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ quý III/2026, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần trong quý III đạt gần 692,8 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán giảm 4,2%, xuống còn 495,7 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 197 tỷ đồng, giảm khoảng 1,6%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 8,2%. Chi phí tài chính giảm mạnh từ gần 1,7 tỷ đồng xuống còn khoảng 53,9 triệu đồng. Chi phí bán hàng giảm 9,5%, còn gần 164,7 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 66,7%, lên gần 13,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III đạt gần 39,2 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lợi nhuận vẫn tăng trưởng trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận gộp cùng suy giảm, với sự hỗ trợ từ việc tiết giảm chi phí tài chính và chi phí bán hàng.

Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 37,1% trong 9 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 37%, dòng tiền kinh doanh giảm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt hơn 2.194,7 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán tăng khoảng 0,9%, lên gần 1.549,4 tỷ đồng. Nhờ tốc độ tăng giá vốn thấp hơn doanh thu, lợi nhuận gộp đạt hơn 645,3 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 81,3 tỷ đồng, tăng 4,2%. Chi phí tài chính giảm 90,4%, từ hơn 5,1 tỷ đồng xuống còn gần 493 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 1,2%, lên gần 458,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18,7%, đạt hơn 32,7 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, Mộc Châu Milk báo lãi sau thuế gần 207,8 tỷ đồng, tăng 37,1% so với mức hơn 151,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng, tăng 37,1% so với mức 1.240 đồng.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý nằm ở dòng tiền kinh doanh. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt hơn 135,3 tỷ đồng, giảm 26,8% so với mức gần 184,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân đáng chú ý là các khoản phải thu tăng khiến dòng tiền bị sử dụng thêm hơn 32,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này ghi nhận dòng tiền thu về hơn 34,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho và tài sản sinh học cũng làm giảm dòng tiền hơn 16 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh nghiệp đã nộp hơn 18,7 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng khoảng 46,3% so với cùng kỳ. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh đạt hơn 26,2 tỷ đồng, tăng khoảng 50,5%.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư chuyển từ âm hơn 50,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang dương gần 215,9 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay. Diễn biến này chủ yếu đến từ hoạt động rút tiền gửi có kỳ hạn với giá trị 1.311 tỷ đồng, cao hơn khoản tiền gửi có kỳ hạn mới 1.015 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định vẫn ở mức hơn 156,5 tỷ đồng.

Ở hoạt động tài chính, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền thuần âm 177 tỷ đồng. Trong kỳ, Mộc Châu Milk thu 285 tỷ đồng từ đi vay, trả nợ gốc vay 67 tỷ đồng và chi 110 tỷ đồng trả cổ tức.

Nhờ dòng tiền đầu tư dương, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đạt hơn 174,2 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt hơn 211,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 36,9 tỷ đồng đầu năm.

Dồn hơn 454 tỷ đồng vào tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt hơn 2.724,5 tỷ đồng, tăng khoảng 1,7% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 211,1 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 1.214,9 tỷ đồng, giảm 18,2% so với đầu năm.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 354,9 tỷ đồng lên hơn 504 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 42%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản mục này tập trung tại Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu, với giá trị hơn 454,1 tỷ đồng, tăng khoảng 45,6% so với đầu năm và chiếm khoảng 90,1% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Ngoài ra, chi phí xây dựng Nhà máy sữa công nghệ cao đạt hơn 31,1 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Chi phí đầu tư máy móc, thiết bị tăng từ gần 5,8 tỷ đồng lên gần 11 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, doanh nghiệp phát sinh thêm hơn 158,6 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong khi hơn 8,4 tỷ đồng được chuyển sang tài sản cố định hữu hình.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, nợ phải trả của Mộc Châu Milk ở mức hơn 368,1 tỷ đồng, giảm 8,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 365,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận khoản vay ngắn hạn 67 tỷ đồng, trong khi đầu năm không có khoản vay này.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.356,3 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 439 tỷ đồng, so với mức hơn 213,2 tỷ đồng đầu năm.

Về cơ cấu cổ đông, vốn điều lệ của Mộc Châu Milk duy trì ở mức 1.100 tỷ đồng. Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 59,3% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) sở hữu 8,85%, còn lại 31,85% thuộc về các cổ đông khác.