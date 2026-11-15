Mộc Châu làm mới trải nghiệm, giữ chân du khách bốn mùa

Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp ở Mộc Châu

Không thể chỉ trông chờ mùa hoa

Nhắc đến Mộc Châu, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến mùa hoa mận trắng, hoa cải vàng hay những triền đồi phủ sắc hoa vào dịp Đông - Xuân. Đây là thời điểm cao nguyên đón lượng lớn khách tham quan, nhưng cũng đặt ra một bài toán quen thuộc: khi mùa hoa qua đi, điều gì đủ sức giữ chân du khách?

Thực tế, Mộc Châu sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú hơn những gì thường được nhắc đến trong các mùa cao điểm. Những đồi chè xanh mướt, trang trại bò sữa, vườn cây ăn trái, bản làng dân tộc và cảnh quan tự nhiên đều có thể trở thành sản phẩm du lịch. Vấn đề nằm ở cách tổ chức, kết nối và tạo ra trải nghiệm đủ khác biệt để du khách có lý do lưu trú lâu hơn.

Những hạn chế này được đặt ra tại chương trình Famtrip “Tinh hoa Mộc Châu 2026” và tọa đàm chuyên đề diễn ra trong tháng 11.2026, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Thông qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp đã chỉ ra một số điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Hạ tầng giao thông kết nối giữa các điểm đến chưa đồng bộ; một số cơ sở kinh doanh còn thiếu công trình vệ sinh đạt chuẩn. Sản phẩm du lịch ban đêm cũng chưa phong phú, chợ đêm, chợ phiên chưa thực sự chuyên nghiệp, tình trạng thiếu niêm yết giá vẫn còn xuất hiện.

Bên cạnh đó, việc khai thác bản sắc văn hóa bản địa chưa tương xứng với tiềm năng, sự liên kết giữa các đơn vị vận tải, lữ hành và điểm đến chưa chặt chẽ. Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm, khả năng chi tiêu và quyết định quay trở lại của du khách.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, Mộc Châu cần chuyển từ cách làm du lịch chủ yếu dựa vào tham quan, ngắm cảnh sang tổ chức những hành trình có chiều sâu hơn. Không chỉ đến chụp ảnh rồi rời đi, du khách còn cần có hoạt động để trải nghiệm, tìm hiểu và tương tác với đời sống địa phương.

Đánh thức tiềm năng du lịch bốn mùa

Một trong những hướng đi có nhiều dư địa là phát triển du lịch nông nghiệp (farm-tour). Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và sản xuất nông nghiệp, Mộc Châu có thể xây dựng những hành trình trải nghiệm gắn với chu kỳ sinh trưởng, thu hoạch của từng loại nông sản.

Vào mùa hè, các vườn mận hậu, dâu tây, cam có thể trở thành điểm đến cho hoạt động tham quan, thu hoạch và thưởng thức nông sản tại chỗ. Những mô hình như vườn cam Mộc Việt, Lỏi Tươi Farm, Bonbon Farm... có thể kết hợp trải nghiệm làm nông, giới thiệu quy trình sản xuất và bán sản phẩm ngay tại trang trại.

Trong khi đó, những đồi chè và trang trại bò sữa có thể khai thác quanh năm. Du khách được tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc và thu hái chè, tham quan hoạt động chăn nuôi, sản xuất sữa, thưởng thức sản phẩm và tìm hiểu đời sống của người làm nông nghiệp.

Nếu được tổ chức bài bản, mỗi cơ sở có thể phát triển thành một không gian trải nghiệm tổng hợp, kết hợp sản xuất, lưu trú farmstay, ẩm thực và bán lẻ nông sản. Cách làm này vừa tạo thêm nguồn thu cho người dân, vừa giúp du khách có nhiều hoạt động để lựa chọn trong cùng một chuyến đi.

Việc ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ, nhà màng, nhà lưới cũng có thể trở thành nội dung trải nghiệm. Với nhóm khách gia đình và học sinh, các chương trình tìm hiểu nông nghiệp, khám phá quy trình sản xuất thực phẩm sạch sẽ tạo thêm giá trị giáo dục cho chuyến đi.

Ẩm thực cũng là một hướng khai thác cần được quan tâm nhiều hơn. Thay vì chỉ phục vụ những món ăn quen thuộc tại nhà hàng, các cơ sở có thể tổ chức lớp học chế biến đặc sản địa phương, hướng dẫn du khách sử dụng nguyên liệu tươi tại vườn và tìm hiểu cách chế biến món ăn truyền thống. Khi được trực tiếp tham gia, du khách sẽ có thêm trải nghiệm thay vì chỉ thưởng thức một bữa ăn.

Ở các bản làng như Lóng Luông, những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc cũng cần được khai thác sâu hơn. Các hoạt động tìm hiểu phong tục, nghề truyền thống, kiến trúc nhà ở, ẩm thực và giao lưu văn nghệ có thể tạo nên những sản phẩm riêng, tránh tình trạng các điểm du lịch cộng đồng chỉ tập trung vào cảnh quan và hoạt động chụp ảnh.

Một khoảng trống khác có thể được lấp đầy là du lịch ban đêm. Chợ phiên, chợ đêm nếu được tổ chức chuyên nghiệp, có không gian ẩm thực, giới thiệu sản vật, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động giao lưu văn hóa sẽ tạo thêm lý do để khách ở lại qua đêm. Đây cũng là cách tăng cơ hội tiêu thụ nông sản, hàng thủ công và sản phẩm địa phương.

Muốn khách quay lại, cần nâng chất lượng dịch vụ

Đa dạng hóa sản phẩm chỉ là một phần của bài toán. Một điểm đến có nhiều cảnh đẹp và hoạt động trải nghiệm nhưng dịch vụ thiếu ổn định, giá cả không minh bạch hoặc giao thông bất tiện vẫn khó tạo được sức hút lâu dài.

Vì vậy, việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ cần được thực hiện song song với phát triển sản phẩm. Các cơ sở lưu trú, farmstay bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn phòng cháy, chữa cháy, chất lượng phục vụ và kiến trúc hài hòa với cảnh quan. Người dân tham gia làm du lịch cũng cần được trang bị kỹ năng đón tiếp, giao tiếp, giới thiệu sản phẩm và xử lý tình huống, bên cạnh kiến thức sản xuất nông nghiệp...

Việc tăng cường liên kết giữa các đơn vị vận tải, doanh nghiệp lữ hành và điểm đến là rất cần thiết. Chương trình Famtrip “Tinh hoa Mộc Châu 2026” là dịp để các doanh nghiệp trực tiếp khảo sát sản phẩm, tìm kiếm đối tác và xây dựng những hành trình mới. Hiệu quả của hoạt động kết nối sẽ được thể hiện bằng các tour tuyến cụ thể, giá cả hợp lý và chất lượng dịch vụ đồng đều.

Cùng với đó, chuyển đổi số và quảng bá theo từng nhóm sản phẩm sẽ giúp Mộc Châu tiếp cận đúng đối tượng khách. Thay vì chỉ tập trung truyền thông vào mùa hoa, địa phương có thể xây dựng các chương trình riêng về nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, du lịch mạo hiểm và trải nghiệm nông nghiệp. Cách tiếp cận này giúp du khách nhận diện Mộc Châu qua nhiều trải nghiệm khác nhau, thay vì chỉ gắn với một vài thời điểm trong năm.

Theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh Sơn La, đến năm 2030, địa phương phấn đấu đón 9 triệu lượt khách mỗi năm, tổng doanh thu đạt 12.420 tỉ đồng. Mức chi tiêu bình quân hướng tới 1,3 - 1,4 triệu đồng/khách/ngày, thời gian lưu trú trung bình đạt 2,2 - 2,4 ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Mộc Châu cần chuyển từ tư duy thu hút khách theo mùa sang xây dựng điểm đến có sức hấp dẫn quanh năm. Khi nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng được kết nối thành những sản phẩm hoàn chỉnh, du khách sẽ có thêm lý do để ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và trở lại vào những mùa tiếp theo.