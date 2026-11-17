Vườn nho của đồng chí Đỗ Trang Thủy, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu.

Những việc làm thiết thực ở cơ sở

Tại tổ dân phố Mường Sang, đồng chí Đỗ Trang Thủy, Bí thư Chi bộ, là một trong những đảng viên tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích khoảng 1 ha, ông trồng nhiều giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như xoài Đài Loan, ổi Ruby, ổi lê Đài Loan. Trong đó, dành 2.000 m² trồng nho Hạ Đen và nho sữa, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm tại vườn.

Vụ vừa qua, gia đình ông Thủy thu hoạch hơn 4 tấn nho, trên 10 tấn ổi và hơn 10 tấn xoài. Với giá bán bình quân 150.000 đồng/kg nho Hạ Đen và 250.000 đồng/kg nho sữa, cùng nguồn thu từ các loại cây ăn quả khác, năm 2026, gia đình ông đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng sau khi trừ chi phí sản xuất.

Đồng chí Đỗ Trang Thủy chia sẻ: “Muốn vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, mạnh dạn đưa giống cây mới vào sản xuất, chứng minh hiệu quả kinh tế để bà con học tập, làm theo”.

Tổ dân phố Hòa Bình vận động nhân dân chỉnh trang đường phố.

Việc học tập và làm theo Bác còn được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực phục vụ cộng đồng. Tại tổ dân phố Hòa Bình, Chi bộ lựa chọn chỉnh trang tuyến phố Trần Huy Liệu dài 1,3 km làm phần việc trọng tâm, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức thực hiện. Đến nay, các hộ dân đã lắp đặt gần 200 đèn LED, bố trí 1.200 chậu hoa, cây cảnh dọc tuyến phố, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Đồng chí Lê Thanh Luật, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hòa Bình, cho biết: “Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đồng thuận đóng góp kinh phí, công sức chỉnh trang tuyến phố. Sau khi công trình hoàn thành, các hộ dân tiếp tục chăm sóc hoa, cây cảnh, duy trì hệ thống chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đô thị văn minh”.

Cùng với phát triển kinh tế và xây dựng đô thị văn minh, nhiều tổ chức đảng lựa chọn chăm lo an sinh xã hội là nội dung thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu là Chi bộ Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu với các hoạt động hướng về cộng đồng, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2025 đến hết tháng 10/2026, Quỹ đã dành hơn 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu. Đối với các thành viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, Quỹ thực hiện giảm lãi vay, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các hộ khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Quỹ cũng duy trì chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em đến trường.

Người dân giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu.

Đồng chí Trần Xuân Khánh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu, cho biết: Chi bộ xác định việc học và làm theo Bác phải thể hiện bằng hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, Quỹ chủ động nắm bắt hoàn cảnh của các thành viên và người dân để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp; ưu tiên giúp đỡ kịp thời những trường hợp khó khăn đột xuất, đồng thời duy trì các hoạt động an sinh lâu dài trong khả năng nguồn lực của đơn vị.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 12/10/2026 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Kế hoạch xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng; yêu cầu các chi bộ đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, phấn đấu xây dựng ít nhất một mô hình, phần việc thiết thực, xác định rõ người phụ trách, thời gian và kết quả thực hiện. Đồng thời, phấn đấu 100% đảng viên được học tập Chỉ thị số 07-CT/TW; chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến.

Đảng bộ Mộc Châu họp triển khai việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ phường Mộc Châu hiện có 37 tổ chức đảng, với 1.250 đảng viên; duy trì 42 mô hình học tập, thực hành theo Bác. Các mô hình tập trung vào phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Ban Xây dựng Đảng phường đã lựa chọn, giới thiệu một tập thể và một cá nhân tiêu biểu đề nghị cấp trên biểu dương.

Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu trao quà an sinh cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mộc Châu, cho biết: Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo việc học tập, thực hành theo Bác trên ba lĩnh vực trọng tâm. Trong thực thi công vụ, cán bộ, công chức thực hiện phương châm “gần dân và giúp dân”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính. Trong phát triển kinh tế, phường chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tại các bản, tổ dân phố, các chi bộ gắn việc thực hành theo Bác với xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; đẩy mạnh phong trào “Đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp”, lấy kết quả thực hiện tại khu dân cư làm căn cứ đánh giá.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác ở phường Mộc Châu đang hiện hữu trong từng khu dân cư, từng mô hình phát triển kinh tế và hoạt động vì cộng đồng. Chính sự tận tụy, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên cùng tinh thần chung sức của nhân dân đã tạo nên những chuyển biến từ cơ sở, đưa việc học và làm theo Bác trở thành động lực phát triển của địa phương.