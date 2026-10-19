Mộc Châu đưa mô hình chi hội phụ nữ số, thanh niên số đến cộng đồng

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số” và “Thanh niên số và cộng đồng” tại bản Piềng Lán

Ngày 18.10, tại bản Piềng Lán, các đại biểu, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Buổi tọa đàm cũng tạo không gian để hội viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi những vấn đề quan tâm trong cuộc sống, qua đó giúp tổ chức Hội nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở.

Điểm nhấn của chương trình là ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số” và “Thanh niên số và cộng đồng” tại Chi hội phụ nữ và Chi đoàn thanh niên bản Piềng Lán. Hai mô hình hướng đến phát huy vai trò chủ động của phụ nữ, tinh thần xung kích của thanh niên trong tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào đời sống, công việc và các hoạt động cộng đồng.

Việc triển khai các mô hình ngay tại bản góp phần tạo điều kiện để hội viên, đoàn viên từng bước nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt, công việc và kết nối cộng đồng. Qua đó, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, từng bước hình thành công dân số, cộng đồng số từ cơ sở.

Thông qua tọa đàm và các hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mộc Châu tiếp tục chú trọng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đồng thời phối hợp với tổ chức Đoàn phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên trong thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.