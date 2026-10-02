MobiFone hợp tác với An Giang thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh An Giang có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Võ Minh Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Về phía Tổng công ty Viễn thông MobiFone có Thượng tá Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban thuộc Tổng công ty và MobiFone An Giang

MobiFone đồng hành cùng An Giang trong chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030

Tại chương trình, UBND tỉnh An Giang và Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung hợp tác được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của địa phương và năng lực công nghệ, hạ tầng, nguồn lực của MobiFone, hướng tới việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng số; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; triển khai các giải pháp phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; đồng thời chú trọng các yêu cầu về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong quá trình triển khai.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, MobiFone sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc nghiên cứu, đánh giá nhu cầu và từng bước triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc điểm địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh An Giang

Cùng với thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh, MobiFone và Công an tỉnh An Giang cũng thống nhất các định hướng phối hợp trong nhiều lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác công an.

Các nội dung phối hợp tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong công tác nghiệp vụ, quản lý và điều hành; phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; bảo đảm an ninh mạng, an toàn và bảo mật dữ liệu; đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Việc tăng cường phối hợp giữa MobiFone và Công an tỉnh An Giang nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh, nguồn lực và kinh nghiệm của các bên, từng bước nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong môi trường số.

Tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác cụ thể

Lễ ký kết giữa MobiFone với UBND tỉnh và Công an tỉnh An Giang là dấu mốc xác lập khuôn khổ phối hợp giữa các bên, tạo cơ sở để cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu thực tế. Với định hướng hợp tác lâu dài, các bên sẽ tiếp tục phối hợp rà soát nhu cầu, xác định các lĩnh vực ưu tiên và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong từng giai đoạn. Trọng tâm là phát huy hiệu quả hạ tầng viễn thông, công nghệ và nguồn lực số để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Việc ký kết trong thời điểm tỉnh An Giang đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ, từng bước đưa các giải pháp số vào thực tiễn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.