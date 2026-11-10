MobiFone dự kiến rót 500 tỷ đồng phát triển hạ tầng số tại Hà Tĩnh

MobiFone cam kết nguồn lực lớn cho chuyển đổi số Hà Tĩnh

Thông tin được Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone trao đổi tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và MobiFone, chiều 10/11.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm cho biết sau hơn 33 năm phát triển, MobiFone đang đẩy mạnh chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ số, từng bước làm chủ các nền tảng, giải pháp về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, hạ tầng 5G và an toàn thông tin.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm khẳng định MobiFone sẽ tập trung nguồn lực để triển khai đầy đủ 5 lĩnh vực hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: MobiFone.

Với gần 12.000 nhân sự, trong đó có hơn 4.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ, MobiFone đã tham gia triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số cho các bộ, ngành, địa phương; xây dựng trung tâm điều hành thông minh, cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống giám sát an ninh mạng và các nền tảng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với Hà Tĩnh, MobiFone xác định hợp tác không chỉ nhằm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng chính quyền trong nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về đầu tư hạ tầng, đại diện MobiFone cho biết trong năm 2026, đơn vị đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng tại Hà Tĩnh và dự kiến bổ sung hơn 200 trạm phát sóng BTS nhằm nâng cao chất lượng mạng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chuyển đổi số, phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Theo kế hoạch phân kỳ, tổng nguồn vốn đầu tư hạ tầng số của MobiFone tại Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2028 ước khoảng 500 tỷ đồng.

Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và MobiFone, chiều 10/11. Ảnh: MobiFone.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm khẳng định MobiFone sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để triển khai đầy đủ 5 lĩnh vực gồm: chính quyền số, hạ tầng số, an toàn thông tin mạng, kinh tế số và xã hội số.

Doanh nghiệp cũng chủ động đề xuất các giải pháp công nghệ, sẵn sàng phối hợp xử lý những bài toán phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MobiFone Hà Tĩnh được giao làm đầu mối trực tiếp phối hợp với các sở, ngành và UBND tỉnh, cụ thể hóa nội dung ký kết thành chương trình, nhiệm vụ và sản phẩm có thể đo lường, đánh giá hiệu quả.

Trọng tâm hợp tác là việc xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ, phát triển hạ tầng số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp các tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

5 lĩnh vực chuyển đổi số MobiFone giúp sức Hà Tĩnh

Trong lĩnh vực chính quyền số, MobiFone sẽ phối hợp tư vấn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công; xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu tổng hợp, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hai bên cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo và các nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, đề xuất ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, du lịch, bảo tồn di sản văn hóa, giám sát tài nguyên rừng, cảnh báo thiên tai và đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp.

Tổng công ty MobiFone và UBND tỉnh Hà Tĩnh hợp tác chuyển đổi số, lấy nhu cầu thực tiễn làm trọng tâm. Ảnh: MobiFone.

Về hạ tầng số, MobiFone tư vấn, đề xuất đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đồng bộ; mở rộng vùng phủ sóng 4G, phát triển mạng 5G theo lộ trình. Các địa bàn trọng yếu, khu vực trung tâm, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế có đủ điều kiện triển khai sẽ được ưu tiên, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Đối với an toàn thông tin mạng, hai bên phối hợp triển khai các giải pháp bảo vệ hệ thống thông tin, nền tảng số và dữ liệu; tăng cường năng lực giám sát, phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin và đào tạo nhân lực chuyên trách.

Trong lĩnh vực kinh tế số và xã hội số, MobiFone đồng hành cùng tỉnh trong chuyển đổi số doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển các giải pháp công nghệ cho y tế, giáo dục, du lịch thông minh, dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động an sinh xã hội.

Hà Tĩnh ưu tiên hoàn thiện dữ liệu dùng chung, hạ tầng số

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận sự đồng hành của MobiFone trong quá trình chuyển đổi số của địa phương. Hai bên đã thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2016, điều chỉnh, bổ sung vào năm 2022 và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Ông Phan Thiên Định đề nghị MobiFone nghiên cứu, tư vấn các giải pháp chuyển đổi số chuyên ngành phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Ảnh: hatinh.gov.vn

Đáng chú ý, MobiFone đã phối hợp khảo sát 227 cơ sở dữ liệu tại 17 sở, ngành; tham gia xây dựng kho dữ liệu dùng chung và đánh giá an toàn thông tin mạng. Hai bên cũng triển khai 115 cụm truyền thanh thông minh, số hóa 8 điểm di tích, hỗ trợ 825 doanh nghiệp về địa chỉ số và hóa đơn điện tử; đào tạo chuyển đổi số trực tuyến với hơn 127.000 lượt người tham gia.

Trong công tác điều hành, hệ thống Dashboard với 17 nhóm chỉ số thành phần bước đầu được đưa vào vận hành, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ trọng tâm. Ứng dụng i-HaTinh cũng đạt hơn 500.000 lượt cài đặt.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị MobiFone và các sở, ngành tập trung vào những nhiệm vụ thiết thực, có tính khả thi, tránh triển khai dàn trải. Trọng tâm là hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung, hệ thống Dashboard và tích hợp thêm tiện ích trên i-HaTinh; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số chuyên ngành phù hợp với điều kiện nhân lực của địa phương.

Ông Phan Thiên Định đồng thời đề nghị MobiFone ưu tiên khắc phục các khu vực lõm sóng, sóng yếu; quan tâm đầu tư hạ tầng số tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.