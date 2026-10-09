MobiFone cùng Lạng Sơn chuyển đổi số: Từ hạ tầng công nghệ đến chính quyền phục vụ người dân

Từ hạ tầng đến nền tảng số

Chuyển đổi số được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi bộ máy hành chính phải xử lý công việc nhanh hơn, kết nối dữ liệu tốt hơn, giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn và phục vụ người dân ngay tại cơ sở.

Để chuyển đổi số diễn ra thực chất, tỉnh cần sự hội tụ đồng bộ của hạ tầng viễn thông, nền tảng số, dữ liệu, nhân lực cùng các giải pháp phục vụ trực tiếp cán bộ và người dân. Bối cảnh đó đặt ra vấn đề về vai trò và sự đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ vào tiến trình này.

Tham gia vào tiến trình của tỉnh, MobiFone đã khẳng định vai trò là đối tác công nghệ qua 3 lớp vai trò cốt lõi: Hạ tầng số,MobiFone phát triển mạng viễn thông, kết nối internet và hạ tầng phục vụ các điểm làm việc, trung tâm hành chính, bảo đảm kết nối thông suốt từ tỉnh đến xã.

Nền tảng và giải pháp số,đơn vị triển khai các giải pháp phục vụ quản lý, điều hành như họp trực tuyến, chữ ký số, lưu trữ, trao đổi dữ liệu và các giải pháp số hóa quy trình.

Đồng hành cùng cơ sở:MobiFone không chỉ “bán dịch vụ” mà trực tiếp tham gia cùng tỉnh đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán cụ thể ở cơ sở. Năm 2026 là năm có thể nói là bước ngoặt đánh dấu sự đồng hành mạnh mẽ của MobiFone tại tỉnh Lạng Sơn, từ việc tập huấn hội nghị lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến tới công an xã tại Công an tỉnh Lạng Sơn, hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống nguồn cho các cán bộ làm công tác văn hóa tại 65 xã phường tại Sở văn hóa thể thao và du lịch…

MobiFone đồng hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn hướng dẫn cán bộ văn hóa thao tác vận hành hệ thống thông tin nguồn để thông tin tuyên truyền các nội dung chính sách pháp luật nhà nước thông qua hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng AI

Đưa chuyển đổi số đến cán bộ cơ sở và người dân

Trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Lạng Sơn, người dân đang ngày càng quen thuộc với việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nhận kết quả điện tử, tra cứu tiến độ xử lý và số hóa hồ sơ. Ứng dụng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người dân giảm thời gian, giảm chi phí và giảm số lần đi lại cơ quan nhà nước.

Khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên, đòi hỏi cán bộ phải xử lý hồ sơ liên tục trên môi trường số. Việc có hạ tầng, thiết bị, nền tảng và sự hỗ trợ kỹ thuật giúp cán bộ thích ứng nhanh hơn. MobiFone đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, xử lý sự cố, tổ chức đào tạo, tập huấn và đồng hành cùng cán bộ cơ sở trong suốt quá trình triển khai. Cử báo cáo viên tham dự Hội nghị tập huấn quy trình giải quyết thủ tục hành chính và vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tại tỉnh Lạng Sơn cho hơn 65 xã/phường vào ngày 26/06/2026

MobiFone Lạng Sơn đã cử cán bộ đồng hành cùng với các Đoàn công tác Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn với trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã từ 21/9-23/9/2026. Tiếp đó tham gia cùng với Đoàn kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính thuộc lĩnh vực văn phòng UBND tỉnh phụ trách 8 tháng đầu năm 2026 với vai trò đơn vị hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình vận hành cổng dịch vụ công Quốc gia cũng như hệ thống điều phối.

MobiFone Lạng Sơn triển khai hướng dẫn lắp đặt, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp tại Công an tỉnh Lạng Sơn

Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của máy móc hay phần mềm mà là yếu tố con người. Trước thực tế người cao tuổi chưa quen điện thoại thông minh, người dân vùng nông thôn còn e ngại thao tác trực tuyến và một bộ phận chưa có kỹ năng số, chuyển đổi số phải đi cùng hướng dẫn trực tiếp.

MobiFone Lạng Sơn đồng hành hướng dẫn Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Hưng Vũ thao tác trên hệ thổng cổng dịch vụ công quốc Gia

Các hoạt động đồng hành cụ thể bao gồm các hoạt động thông qua việc tổ chức các lớp bình dân học vụ số tại các xã phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua lớp học đó đã trực tiếp: Hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ số; Hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt tại cơ sở; Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng, thuận tiện; Phổ cập kỹ năng số cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nền tảng số. Nhờ đó, chuyển đổi số làm thay đổi thực chất cách người dân tiếp cận dịch vụ công và cách chính quyền phục vụ người dân.

MobiFone Lạng Sơn tập huấn bình dân học vụ số tại Phường Lương Văn Tri

Đồng hành cùng mục tiêu số của tỉnh Lạng Sơn

Trong giai đoạn tới, MobiFone tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mở rộng giải pháp số, tăng khả năng kết nối, tích hợp, hỗ trợ khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thách thức hiện nay không còn là “có chuyển đổi số hay không”, mà là chuyển đổi số có thực chất, đồng bộ và tạo ra giá trị hay không.

Các giải pháp công nghệ cần phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới Lạng Sơn, ưu tiên những vấn đề người dân cần thay vì chạy theo số lượng nền tảng. Việc tăng khả năng liên thông dữ liệu, hỗ trợ cán bộ cơ sở và đo lường hiệu quả thực tế là yêu cầu trọng tâm.

Kết quả chuyển đổi số tại Lạng Sơn không chỉ đo bằng số nền tảng hay số hồ sơ xử lý trực tuyến, mà quan trọng hơn là người dân thực sự thuận tiện hơn, doanh nghiệp giảm chi phí, cán bộ giảm áp lực và hoạt động quản lý minh bạch, hiệu quả hơn.

CBCNV MobiFone Lạng Sơn đồng hành hướng dẫn người dân tại các lớp tập huấn bình dân học vụ số tại xã Công Sơn

Công nghệ vì người dân

Hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Xứ Lạng vẫn đang tiếp diễn với những yêu cầu ngày càng cao. Nhưng với nền tảng hạ tầng vững chắc, giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới và trên hết là sự đồng lòng giữa ý Đảng – lòng Dân – sức mạnh doanh nghiệp, Lạng Sơn hoàn toàn có điểm tựa vững chắc để bứt phá. Chuyển đổi số thực chất, đến tận từng thôn bản, từng người dân, chính là động lực mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, tạo dựng hình ảnh một vùng đất biên cương không chỉ vững vàng về an ninh - quốc phòng mà còn hiện đại, văn minh và tràn đầy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.Đây cũng là hướng đi để MobiFone tiếp tục phát huy vai trò đối tác công nghệ, góp sức cùng Lạng Sơn xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số ngày càng thực chất. Chúng tối những thành viên trẻ ở MobiFone Lạng Sơn, chúng tôi cảm nhận được tinh thần đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ, những cán bộ MobiFone hôm nay luôn cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tinh thần ấy là chìa khóa góp phần lớn vào sự thay đổi của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

MobiFone từ một nhà mạng viễn thông truyền thống đang từng ngày tái sinh trong diện mạo một doanh nghiệp số, một đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là một minh chứng cho một hành trình mới chưa bao giờ dừng lại, nơi công nghệ và đổi mới sáng tạo quyết định vị thế của mỗi tổ chức.