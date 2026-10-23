'Mổ xẻ' tên lửa Filin mới của Nga tầm bắn 1.200km, khiến Ukraine 'nín thở'

Thông tin từ Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) vừa công khai chi tiết về Filin, dòng tên lửa hành trình thế hệ mới được Nga triển khai tại Quân khu Trung tâm từ cuối mùa hè.

Do Tập đoàn JSC NPO Molniya nghiên cứu và chế tạo, tên lửa Filin thể hiện bước chuyển hướng chiến lược của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong việc sản xuất các dòng vũ khí phản lực giá rẻ nhưng mang lại hiệu quả tác chiến vượt trội.

Từ thông tin do tình báo Ukraine công bố, tên lửa Filin không đơn thuần là một mẫu vũ khí bổ sung mà đại diện cho xu hướng tối ưu hóa chi phí sản xuất và linh hoạt hóa khả năng tác chiến trong các chiến dịch hiện đại.

Thiết kế của tên lửa Filin tập trung vào tính thực dụng cao khi lược bỏ nhu cầu về các bệ phóng cố định hay phương tiện phóng chuyên dụng phức tạp.

Tên lửa hành trình Filin. Ảnh: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine/defence-blog.com

Tên lửa Filin sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn để cất cánh và tăng tốc ban đầu trước khi duy trì hành trình bằng động cơ phản lực.

Tối ưu này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị chiến đấu, nâng cao tính linh hoạt trong phân tán lực lượng và giảm thiểu khả năng bị phát hiện bởi các hệ thống trinh sát không ảnh của đối phương.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Filin dài 3,5 mét, sải cánh 3 mét, sở hữu khả năng vận hành đáng kinh ngạc trong phân khúc vũ khí tối ưu chi phí.

Tên lửa Filin đạt vận tốc tối đa lên tới 800 km/h với tầm hoạt động (tầm bắn) mở rộng đạt mức 1.200 km.

Tùy thuộc vào mục đích tác chiến và bản chất của mục tiêu, tên lửa Filin có thể tích hợp các phương án đầu đạn linh hoạt mang trọng lượng từ 50 kg đến 100 kg.

Mô hình 3D tên lửa hành trình Filin mới của Nga, do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố ngày 22/10/2026. Ảnh: HUR/War&Sanctions

Điểm đặc biệt trong quỹ đạo bay của tên lửa Filin nằm ở dải độ cao hoạt động cực kỳ linh hoạt, kéo dài từ sát mặt đất (chỉ vài mét) cho đến độ cao 6 km.

Việc duy trì đường bay cực thấp giúp tên lửa Filin dễ dàng tận dụng địa hình để ẩn nấp trước radar phòng không tầm thấp, trong khi khả năng nâng độ cao lên 6 km hỗ trợ tối ưu hóa lượng tiêu thụ nhiên liệu trên các hành trình dài.

Cấu trúc linh kiện của tên lửa Filin cũng phản ánh rõ chiến lược chế tạo hiện đại. Việc JSC NPO Molniya ứng dụng công nghệ in 3D vào quá trình chế tạo các chi tiết cơ khí giúp đẩy nhanh tốc độ lắp ráp và giảm giá thành sản phẩm đáng kể.

Bên trong khoang điều khiển, tình báo Ukraine ghi nhận sự hiện diện của hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp cùng mô-đun định vị kháng nhiễu Kometa 16 kênh, giúp duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị tác chiến điện tử mạnh mẽ.

Việc đưa tên lửa Filin vào vận hành thực tế khẳng định năng lực tự chủ và khả năng thích ứng nhanh chóng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, mở ra một tiêu chuẩn mới về các dòng vũ khí tầm xa giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe và sức đe dọa cao trên chiến trường.

(Theo defence-blog.com, newsukraine.rbc.ua, hromadske.ua)