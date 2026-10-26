Mổ xẻ iPhone Duo tìm nguyên nhân gây nứt gãy màn hình gập qua kết quả phân tích từ iFixit

Quy trình tháo rời chi tiết mẫu iPhone Duo do chuyên trang sửa chữa iFixit thực hiện đã phơi bày nguyên nhân gốc rễ đằng sau các vết nứt gãy màn hình. Mặc dù sở hữu những đột phá về khả năng tháo lắp và đạt chuẩn kháng nước, bụi cao cấp, cơ chế cơ khí phức tạp bên trong bản lề của chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên từ Apple lại tạo ra các vùng tập trung ứng suất nghiêm trọng.

Khả năng kháng bụi thực tế và thách thức cơ học của bản lề

iPhone Duo được Apple trang bị khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68. Để kiểm chứng hiệu quả thực tế của hệ thống gioăng cao su và màng chắn, iFixit đã phủ một lớp bụi huỳnh quang bao bọc thiết bị trước khi tiến hành mổ xẻ.

Kết quả soi dưới ánh sáng chuyên dụng cho thấy các hạt bụi xâm nhập vào cổng USB-C, màng loa ngoài và các khe rãnh viền màn hình, nhưng lượng hạt lọt vào khoang bo mạch rất nhỏ. Tuy nhiên, một lượng bụi mịn nhất định vẫn thâm nhập vào các rãnh chuyển động của bản lề, dẫn đến hiện tượng kẹt cơ học và tăng áp lực lên tấm nền hiển thị khi uốn cong.

Thử nghiệm từ kênh YouTube JerryRigEverything cũng chỉ ra rằng bụi lọt vào bản lề có thể làm suy giảm lực hút hoặc làm hỏng cụm nam châm giữ cố định hai nửa máy khi gập. Mặc dù vậy, hệ thống bản lề của iPhone Duo vẫn kiểm soát lượng bụi thâm nhập tốt hơn đáng kể so với các sản phẩm gập cùng phân khúc như Galaxy Z Fold8 hay Pixel 11 Pro Fold.

Tháo rời iPhone Duo. Ảnh: iFixit

Thiết kế cấu trúc tối ưu hóa sửa chữa và bo mạch đơn lớp

Bên cạnh yếu tố cơ học, iFixit đánh giá cao những cải tiến trong cách Apple sắp xếp linh kiện. Đáng chú ý nhất là lớp màng bảo vệ cấu trúc nano phía trên màn hình trong, được chế tạo để người dùng hoặc kỹ thuật viên có thể bóc tách dễ dàng với mức phí thay thế chỉ 19 USD nếu có AppleCare+ hoặc 49 USD đối với dịch vụ tiêu chuẩn.

Bộ phận pin của iPhone Duo tiếp tục kế thừa công nghệ keo giải phóng điện áp xuất hiện lần đầu trên iPhone 16. Chỉ cần cấp một dòng điện nhỏ, lớp keo sẽ tự giải phóng hoàn toàn, biến đây trở thành mẫu điện thoại gập sở hữu quy trình tháo pin thuận tiện nhất trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, Apple quay lại sử dụng bo mạch chủ không xếp chồng (single-layer motherboard) sau nhiều năm kể từ thế hệ iPhone 8. Giải pháp này cắt giảm đáng kể độ dày tổng thể, giúp thân máy duy trì được phom dáng thanh mảnh dù tích hợp khối cơ cấu bản lề đồ sộ.

Các linh kiện bên dưới màn hình trong của iPhone Duo. Ảnh: iFixit

Giải mã điểm tập trung ứng suất gây tổn hại màn hình

Màn hình bên trong của iPhone Duo được cấu tạo từ 10 lớp vật liệu xếp chồng. Khi quan sát qua mô hình cắt lớp CT vi tính và phân tích dữ liệu 3D, iFixit nhận thấy các vết nứt không bắt nguồn ngẫu nhiên mà tập trung tại điểm giao nhau giữa khe chứa cáp dẹt dạng xếp nếp và khung đỡ bản lề trung tâm.

Cụ thể, các vị trí lỗi ghi nhận trên máy người dùng thường nằm ngay bên dưới khu vực cáp chạy qua bản lề. Đây là nơi các cạnh linh kiện cơ khí gặp nhau, tạo nên sự thay đổi đột ngột về độ nâng đỡ tấm nền khi uốn cong. Những thanh ray cong dịch chuyển theo trục xoay màn hình có xu hướng nhô cao khỏi bề mặt phẳng bản lề trong chu kỳ gập, tạo thành điểm kê chịu lực trực tiếp ép vào tấm nền hiển thị mỏng manh.

Hơn nữa, nếu các bộ phận thu hồi bản lề gặp trục trặc do bụi hoặc sai số dung sai, toàn bộ phản lực uốn sẽ dồn cục bộ lên các sợi dây dẫn tín hiệu, dẫn đến hiện tượng kẻ sọc hoặc nứt vật lý tương tự như lực va đập ngoại cảnh.

So sánh chỉ số sửa chữa giữa các thiết bị gập đầu bảng

Dù vẫn tồn tại những rủi ro cấu trúc đối với màn hình trong, tổng thể iPhone Duo vẫn thiết lập một tiêu chuẩn mới về khả năng can thiệp kỹ thuật trong phân khúc màn hình gập.

Điểm số 5/10 của iPhone Duo phản ánh sự cân bằng giữa nỗ lực thiết kế module hóa linh kiện của Apple và bản chất mong manh cố hữu của công nghệ màn hình gập. Trong bối cảnh độ bền cơ học còn phụ thuộc lớn vào môi trường sử dụng, người dùng cần hạn chế tối đa việc để thiết bị tiếp xúc với cát mịn hoặc bụi thô nhằm bảo vệ cơ cấu bản lề nhạy cảm này.