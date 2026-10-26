Mổ xẻ cụm bản lề iPhone Duo: Đâu là nguyên nhân khiến màn hình gập của Apple dễ nứt hỏng?

Sau khi mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple là iPhone Duo ra mắt, nhiều người dùng đã phản ánh tình trạng màn hình bên trong xuất hiện sọc sáng hoặc vết nứt chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Quá trình tháo rời và phân tích chi tiết của các chuyên gia tại iFixit đã hé lộ những điểm bất thường trong cơ cấu bản lề, giải thích cơ chế vật lý có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng này.

Điểm tập trung ứng suất tại cơ cấu bản lề iPhone Duo

Các báo cáo từ người dùng cho thấy hư hỏng hầu như luôn tập trung tại vị trí nếp gấp trung tâm. Đáng chú ý, không ít trường hợp ghi nhận âm thanh bất thường phát ra khi gập mở trước khi màn hình hiển thị đường sọc sáng hoặc mất khả năng hiển thị.

Để kiểm tra nguyên nhân kỹ thuật, nhóm chuyên gia tại iFixit đã tiến hành tháo rời thiết bị, đồng thời kết hợp dữ liệu chụp cắt lớp CT và bằng sáng chế để mô phỏng 3D cấu tạo bản lề. Phân tích chỉ ra rằng vị trí hư hỏng trùng khớp với điểm chuyển tiếp giữa khe luồn cáp kết nối hai nửa thân máy và bộ phận đỡ trung tâm. Đây là nơi nhiều cạnh linh kiện giao cắt, khiến khả năng phân bổ lực nâng đỡ màn hình bị thay đổi đột ngột giữa trạng thái đóng và mở.

iPhone Duo bị lỗi sọc màn hình sau vài lần gập màn hình. Ảnh: CuriousHagi.

Sự bất liên tục trong kết cấu cơ khí này hình thành các điểm tập trung ứng suất (stress concentration), buộc khu vực uốn cong của tấm nền phải chịu lực tì đè lớn hơn bình thường. Hai giả thuyết cơ học chính được đưa ra:

Thanh đỡ trung tâm hạ không đủ thấp: Khi thiết bị gập lại, nếu bệ đỡ ở giữa không lùi xuống mức thiết kế, phần màn hình gập sẽ bị chèn ép trực tiếp lên bề mặt cứng, sinh ra áp lực cục bộ.

Thanh ray cong nhô lên bề mặt đỡ: Các thanh ray di động trong cơ cấu bản lề có nguy cơ nhô khỏi mặt phẳng đỡ khi đóng máy. Nếu cơ cấu thu hồi gặp trục trặc, lực tì trực tiếp sẽ tác động thẳng vào lớp hiển thị.

Bên cạnh nguy cơ nứt vật lý, iFixit cũng lưu ý rằng lỗi sọc sáng có thể xuất phát từ việc đứt gãy vi mạch kết nối điện bên trong mép tấm nền, khiến toàn bộ hàng hoặc cột điểm ảnh bị ngắt tín hiệu.

Khả năng kháng bụi thực tế và nguy cơ từ các hạt nhỏ

Dù iPhone Duo được công bố đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68, thử nghiệm với bột huỳnh quang cho thấy bụi mịn vẫn có thể xâm nhập vào các cơ phận chuyển động. Các hạt bụi dễ dàng tích tụ tại cổng USB-C, màng loa ngoài và các khe viền màn hình.

Khi thao tác gập mở sau thử nghiệm bụi, cụm bản lề bắt đầu phát ra tiếng lạo xạo. Mặc dù các linh kiện điện tử bo mạch được bảo vệ an toàn, bụi mắc kẹt bên trong bánh răng và thanh trượt có thể cản trở hành trình cơ học, gián tiếp gia tăng áp lực lên màn hình dẻo.

Khả năng sửa chữa và gánh nặng chi phí thay thế linh kiện

iFixit đánh giá iPhone Duo đạt 5/10 điểm về khả năng sửa chữa, mức điểm cao nhất trong phân khúc điện thoại gập từng được đo kiểm, vượt qua Galaxy Z Fold8 và Pixel 11 Pro Fold.

Điểm cộng của Apple nằm ở cơ chế dùng dòng điện nhỏ để tách keo dán pin, cùng khả năng tháo rời màn hình phụ bên ngoài mà không làm biến dạng kết cấu khung. Tuy nhiên, việc thay thế màn hình gập bên trong và bản lề vẫn cực kỳ phức tạp. Mức phí thay màn hình ngoài bảo hành lên tới 999 USD, chiếm một nửa mức giá khởi điểm 1.999 USD của thiết bị, tạo ra rào cản chi phí rất lớn cho người dùng nếu phát sinh hỏng hóc.