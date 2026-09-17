'Mổ xẻ' chi phí quân sự của Mỹ ở Iran: Tiêu gì mà hết 246 triệu USD/ngày?

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), cuộc chiến với Iran đã khiến Lầu Năm Góc tiêu tốn khoảng 38,1 tỷ USD tính đến ngày 1/8, tương đương trung bình khoảng 246 triệu USD mỗi ngày trong 5 tháng đầu. Và chi phí này có thể tăng thêm 2-3 tỷ USD cho mỗi tháng giao tranh tiếp theo.

CBO, cơ quan phân tích ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Mỹ, cho biết hơn một nửa số tiền được dùng để thay thế tên lửa và các loại đạn dược sử dụng trong cuộc chiến. Chi phí do số giờ bay tăng thêm khoảng 10,4 tỷ USD, trong khi giá nhiên liệu cao hơn làm phát sinh thêm 2,7 tỷ USD.

(Ảnh minh hoạ)

Cuộc chiến cũng khiến Mỹ sử dụng tới 2/3 số tên lửa đánh chặn phòng thủ kể từ tháng 6/2025, phần lớn trong hoạt động hỗ trợ Israel chống lại các cuộc tấn công của Iran. CBO cảnh báo việc bổ sung kho tên lửa đánh chặn có thể mất ít nhất 5 năm, ngay cả khi tăng công suất sản xuất.

“Việc tái xây dựng kho tên lửa đánh chặn của Bộ Quốc phòng có thể sẽ mất ít nhất 5 năm - ngay cả khi sản lượng được tăng lên”, CBO viết trong báo cáo theo yêu cầu của Hạ nghị sĩ Brendan Boyle, thành viên Dân chủ cấp cao nhất của Ủy ban Ngân sách Hạ viện.

Các ước tính của CBO được công bố ngay sau báo cáo toàn diện đầu tiên của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ về chi phí và thiệt hại quân sự của cuộc chiến. Hai báo cáo đưa ra những con số tương đối tương đồng.

Minh hoạ chi phí tính đến tháng 6. (Ảnh: AI)

Nguy cơ thiếu hụt tên lửa

CBO cảnh báo tình trạng thiếu tên lửa có thể trở thành vấn đề “đặc biệt nghiêm trọng” nếu Mỹ phải đối đầu với một quốc gia sở hữu số lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Chiến tranh cũng làm giá tiêu dùng tăng do hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt qua eo biển Hormuz bị thu hẹp, đồng thời tuyến vận tải qua Biển Đỏ bị gián đoạn.

CBO ước tính đến quý I/2027, cuộc chiến sẽ khiến lạm phát tính theo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - tăng thêm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Máy bay Mỹ bị hư hại sau cuộc tấn công của Iran ngày 29/3/2026.

CBO nhận định: “Giá vận chuyển được phản ánh trong giá của gần như mọi sản phẩm”. CBO dự báo đến đầu năm 2027, giá xăng và các nhiên liệu khác sẽ chiếm khoảng 40% mức tăng giá tiêu dùng do tác động của cuộc chiến.

Giá dầu thô Mỹ vượt 106 USD/thùng trong ngày 15/9, trong khi dầu Brent vượt 109 USD/thùng, sau khi Ả Rập Xê Út được cho là hủy các chuyến hàng do một đường ống lớn đi vòng qua eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Tính toán của Lầu Năm Góc

Lầu Năm Góc ước tính đến ngày 29/6, cuộc chiến tiêu tốn 33,4 tỷ USD, gồm 7,4 tỷ USD chi phí vận hành phát sinh, 22,3 tỷ USD để thay thế số đạn dược đã sử dụng và 3,7 tỷ USD cho tổn thất thiết bị.

Tốc độ sử dụng vũ khí tạo ra những “thiếu hụt kho dự trữ mang tính chiến lược”, theo cơ quan giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tình trạng thiếu động cơ tên lửa rắn, chất nổ, nhiên liệu đẩy và lao động có tay nghề đang gây khó khăn cho việc bổ sung kho dự trữ của Mỹ.

Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội đã huy động hơn 20 hệ thống vũ khí khác nhau từ các lực lượng không quân, hải quân, lục quân và phòng thủ tên lửa.

Theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng công bố ngày 14/9, các cuộc tấn công của Iran cũng làm hư hại hoặc phá hủy “hàng trăm tòa nhà và công trình” tại các căn cứ ở 8 quốc gia Trung Đông. Hàng chục máy bay bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó có 4 tiêm kích F-15E, một chiếc F-35A, 7 máy bay tiếp dầu KC-135, 7 trực thăng và hơn 30 máy bay không người lái.

Một chiếc F-35A có giá lên tới 92 triệu USD, trong khi F-15E - hiện không còn được sản xuất - có giá 31,1 triệu USD vào năm 1998, theo Không quân Mỹ.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng ghi nhận Bộ Ngoại giao Mỹ phải chi 79,2 triệu USD cho hoạt động sơ tán và các tình huống phát sinh liên quan đến người dân trong khu vực khi chiến tranh bắt đầu.

Ngoài ra, thiệt hại đối với các cơ sở ngoại giao tại Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được ước tính khoảng 184 triệu USD. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra ước tính về kế hoạch cũng như nguồn kinh phí để xây dựng lại các căn cứ quân sự bị hư hại.