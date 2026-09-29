Mỏ Vàng và Âu Lâu tăng cường đối thoại với Nhân dân từ cơ sở

* Xã Mỏ Vàng: Lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những vấn đề thiết thực với phụ nữ và Nhân dân

Sáng 29/9, xã Mỏ Vàng tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách năm 2026 giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với hội viên phụ nữ và Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị đối thoại chính sách của xã Mỏ Vàng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Tòn Triệu nhấn mạnh, đối thoại trực tiếp là kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt sát hơn tình hình cơ sở, kịp thời tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề đang được phụ nữ và người dân quan tâm như phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; bảo vệ phụ nữ, trẻ em và phòng, chống ma túy.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin khái quát về tình hình phát triển của xã trong 9 tháng năm 2026. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 139,3% kế hoạch; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 489%; trồng rừng sản xuất mới đạt 133,3%; thành lập mới doanh nghiệp đạt 200%; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 104% và tỷ lệ che phủ rừng đạt 101,7% kế hoạch.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được quan tâm. Đảng bộ xã hiện có 18 chi bộ với 614 đảng viên; công tác phát triển đảng viên đạt 23/22 chỉ tiêu, bằng 104,5% kế hoạch năm.

Lãnh đạo xã đối thoại với đại biểu tại hội nghị.

Tại phần đối thoại, nhiều ý kiến đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.

Hội viên phụ nữ cũng đề nghị quan tâm hơn đến phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Về sinh kế, người dân mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất, tạo việc làm ổn định ngay tại địa phương. Công tác phòng, chống ma túy, nhất là tuyên truyền trong thanh thiếu niên, cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã và đại diện các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp. Những nội dung cần xác minh hoặc phối hợp với cơ quan chức năng được tổng hợp để tiếp tục xem xét, xử lý và thông tin lại theo quy định.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Tòn Triệu đề nghị UBND xã rà soát, phân loại toàn bộ kiến nghị, xác định rõ nội dung có thể giải quyết ngay, nội dung cần phối hợp và những vấn đề phải thực hiện theo lộ trình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên; triển khai hiệu quả Dự án 8; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc; quan tâm phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với phát triển kinh tế, xã tiếp tục định hướng phối hợp đào tạo nghề, hỗ trợ các mô hình từ cây quế, nông - lâm nghiệp, chăn nuôi và hợp tác xã, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội nghị góp phần tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, đưa những vấn đề từ cơ sở vào quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách.

* Phường Âu Lâu: Người dân hiến kế bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh

Trước đó, chiều 28/9, Đảng ủy phường Âu Lâu tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy phường với Nhân dân về chủ đề “Phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh”.

Quang cảnh hội nghị đối thoại

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường; các phòng, ban, đơn vị chuyên môn; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải; bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 11 tổ dân phố cùng đại diện các hộ dân.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Âu Lâu có diện tích tự nhiên khoảng 66,17 km², dân số trên 23.200 người. Là địa bàn cửa ngõ, tập trung nhiều tuyến giao thông quan trọng, khu - cụm công nghiệp và các dự án đang triển khai, quá trình đô thị hóa nhanh đang đặt ra nhiều yêu cầu đối với quản lý quy hoạch, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, phường đã duy trì công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị; vận động người dân hiến đất làm đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, chỉnh trang ngõ xóm theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ, một số vấn đề vẫn phát sinh như rác thải sinh hoạt chưa được thu gom phù hợp ở một số điểm, phế thải xây dựng còn tồn đọng, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và ngập úng cục bộ do hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện.

Đại diện người dân và lãnh đạo Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Nam Thành phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, đại diện Nhân dân 11 tổ dân phố nêu 12 nhóm ý kiến, tập trung vào tần suất và phương án thu gom rác; xử lý phế thải xây dựng; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; nâng cấp hệ thống thoát nước sinh hoạt và đèn chiếu sáng tại các khu dân cư mới sáp nhập.

Các ý kiến được lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các phòng chuyên môn và đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành trực tiếp tiếp thu, trao đổi và làm rõ hướng xử lý, lộ trình khắc phục.

Lãnh đạo phòng chuyên môn phát biểu tiếp thu, trao đổi và làm rõ hướng xử lý, lộ trình khắc phục.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Âu Lâu Trần Việt Quý phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Quý - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Âu Lâu nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà cần sự tham gia chủ động của mỗi người dân.

Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và hành vi xả rác không đúng quy định; đồng thời rà soát các công trình hạ tầng cần ưu tiên đầu tư, cải tạo.

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, chi bộ và tổ dân phố được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường, huy động người dân tham gia giữ gìn cảnh quan, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề trực tiếp từ khu dân cư được trao đổi công khai, tạo cơ sở để phường tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý và huy động sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị.