Mỏ Vàng lấy ý kiến về phương án thu hồi đất xây dựng trụ sở Công an xã

Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Hậu cần Công an tỉnh Lào Cai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các phòng chuyên môn, Công an xã, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn Thác Tiên cùng các hộ gia đình có đất trong khu vực giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phổ biến nội dung dự thảo kế hoạch và thông tin về mục tiêu, quy mô, nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, dự án do Công an tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C, diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 1,6 ha (16.000 m²). Tổng mức đầu tư dự kiến 5.016,47 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Việc giải phóng mặt bằng được thực hiện theo Hướng dẫn số 35 ngày 30/7/2025 và thiết kế điển hình của Bộ Công an.

Đại biểu và các hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng tham gia hội nghị.

Thông qua hội nghị, các hộ dân trực tiếp nắm thông tin về dự án, các quy định liên quan; phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến đối với dự thảo. Việc lấy ý kiến từ giai đoạn chuẩn bị giúp bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế vướng mắc có thể phát sinh và tạo cơ sở để cơ quan chức năng hoàn thiện phương án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan rà soát kỹ nội dung thuộc trách nhiệm, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu. Các ý kiến đóng góp cần được tiếp nhận, xem xét nghiêm túc, khách quan; vấn đề thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời, nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng. Quá trình triển khai phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ có đất thu hồi, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chính quyền địa phương khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi dự án chủ động tìm hiểu thông tin, phối hợp rà soát hồ sơ và kịp thời phản ánh vấn đề phát sinh. Cấp ủy chi bộ, ban công tác Mặt trận và trưởng thôn tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Việc xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Mỏ Vàng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện làm việc của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.