Mỏ Vàng khai mở tiềm năng du lịch xanh

Những cánh rừng xanh ngút ngàn, vùng quế trải dài trên các sườn đồi và cảnh quan lòng hồ thủy điện Đồng Sung tạo nên nét riêng của vùng đất Mỏ Vàng. Không chỉ có lợi thế về thiên nhiên, địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, là nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng.

Trong đó, cây quế với diện tích gần 10.000 ha là lợi thế nổi bật để phát triển du lịch nông nghiệp. Những vùng quế xanh không chỉ tạo cảnh quan đặc trưng mà còn mở ra cơ hội tổ chức các hoạt động trải nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến quế và giới thiệu sản phẩm. Qua đó, du khách hiểu hơn về nghề trồng quế, người dân có thêm cơ hội quảng bá nông sản, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị kinh tế.

Hằng năm, Lễ hội Đình An Lương thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham dự. Giải đua mảng truyền thống diễn ra sôi nổi, góp phần gìn giữ nét văn hóa gắn với đời sống sông nước.

Trong cộng đồng dân tộc Dao, các nghi lễ như lễ cấp sắc, lễ cầu làng vẫn được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, trang phục, ẩm thực, dân ca, dân vũ và phong tục tập quán của đồng bào Dao, Tày, Mông... là sản phẩm văn hóa đặc sắc, phục vụ du lịch.

Lòng hồ thủy điện Đồng Sung với mặt nước xanh biếc, núi rừng bao quanh cũng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Việc kết nối các điểm đến này với vùng quế và không gian văn hóa cộng đồng sẽ góp phần hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng.

Để biến tiềm năng thành sản phẩm thực tế, xã Mỏ Vàng đang rà soát, đánh giá các khu vực có lợi thế về cảnh quan, văn hóa, giao thông để lựa chọn điểm đến ưu tiên, từng bước hình thành các tuyến trải nghiệm kết nối vùng trồng quế, cảnh quan sinh thái và không gian văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, địa phương quan tâm cải thiện hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, viễn thông và vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và du khách tiếp cận các điểm đến.

Hằng năm, Lễ hội Đình An Lương thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham dự.

Mỏ Vàng cũng khuyến khích người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm địa phương. Việc gắn du lịch với sản phẩm OCOP, nông sản, đặc biệt là các sản phẩm từ quế, sẽ mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa, tạo thêm việc làm và đa dạng hóa sinh kế.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu, địa phương chú trọng quảng bá hình ảnh qua mạng xã hội, video và các kênh thông tin điện tử; đồng thời nâng cao kỹ năng đón tiếp, giao tiếp và ứng dụng công nghệ cho người dân.

Ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết, theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, phát triển du lịch phải hài hòa giữa lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn phong tục, tập quán và xây dựng nếp sống văn minh. Người dân phải là chủ thể của hoạt động du lịch, trực tiếp tham gia xây dựng sản phẩm và hưởng lợi từ quá trình phát triển. Xã đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế. Việc khai thác tiềm năng phải gắn với bảo vệ rừng, nguồn nước, hệ sinh thái và tôn trọng bản sắc văn hóa cộng đồng.

Các trò chơi dân gian tại Lễ hội Đình An Lương diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách hào hứng tham gia, góp phần tạo nên không khí lễ hội vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Với những lợi thế sẵn có và định hướng phù hợp, Mỏ Vàng có cơ sở từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và văn hóa không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân mà còn tạo động lực xây dựng quê hương phát triển xanh, bền vững và giàu bản sắc.