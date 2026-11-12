Mỏ Vàng được phân bổ trên 4,7 tỷ đồng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, trong năm 2026, xã đã tiến hành bê tông hoá 7 công trình đường giao thông nông thôn; mở rộng tuyến đường thôn Suối Dầm; mở mới tuyến đường từ Đông Nuốc thôn Sài Lương 2 đi bãi chè thôn Sài Lương 3.

Người dân xã Mỏ Vàng nhận máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, từ nguồn vốn phân bổ, xã Mỏ Vàng triển khai hỗ trợ 38 hộ dân về máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 31 hộ dân; hỗ trợ 30 con bò giống sinh sản cho 10 hộ chăn nuôi (mỗi hộ 3 con); thành lập tổ hợp tác, triển khai dự án chăn nuôi trâu cái sinh sản tại thôn Giàn Dầu với 10 hộ tham gia; cấp 20 con trâu cái sinh sản, 71 con trâu, bò hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo; duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn, hạ tầng cơ sở thiết yếu....

Việc triển khai các chương trình, dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hoá cho Nhân dân. Cùng với đó, sự kết hợp giữa hỗ trợ tư liệu sản xuất và hỗ trợ con giống là cách tạo điều kiện để người dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập.

Các hộ dân xã Mỏ Vàng nhận trâu giống hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia đang từng bước tạo diện mạo nông thôn miền núi, thêm động lực để người dân xã Mỏ Vàng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.