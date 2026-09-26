Mỏ Vàng đối thoại công khai với Nhân dân về dự án khai thác, tuyển quặng đồng

Hội nghị do đồng chí Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng chủ trì, với sự tham dự của đại diện Sở Tài chính, Sở Công Thương; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên Bảo; các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực gần điểm mỏ, vùng có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án...

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, ông Trần Quang Hưng, người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên Bảo, đã cung cấp báo cáo dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng đồng; đồng thời trình bày những nội dung trọng tâm liên quan đến quy mô, ranh giới, công nghệ, phương án thực hiện và các cam kết đối với địa phương, người dân vùng dự án.

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch đề xuất điều chỉnh giảm từ 85,8 ha xuống còn 72 ha. Công ty chủ động cắt bỏ phần diện tích trùng lấn với tuyến đường nối Nghĩa Lộ - cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ĐT.175), nhằm bảo đảm không chồng lấn với hạ tầng giao thông chung của Nhà nước. Đồng thời sẽ điều chỉnh vị trí bãi thải có diện tích 23 ha từ khu vực địa hình dốc sang vị trí được đánh giá an toàn hơn, hạn chế ảnh hưởng tới khu dân cư và đất sản xuất. Công suất thiết kế khai thác ở mức 100.000 tấn quặng nguyên khai/năm, thời hạn hoạt động đến năm 2037.

Cùng với việc thông tin về quy mô dự án, Công ty Thiên Bảo đưa ra 8 nhóm cam kết cốt lõi trước Nhân dân, trong đó, doanh nghiệp cam kết tuân thủ ranh giới, diện tích, công nghệ khai thác và tuyến đường vận chuyển được phê duyệt; ưu tiên tuyển dụng 100% lao động địa phương vào những vị trí phù hợp, phối hợp đào tạo nghề và ưu tiên sử dụng dịch vụ cung ứng nông sản, vật tư, phương tiện vận tải của người dân trong khu vực.

Đối với đất đai, tài sản và tái định cư, doanh nghiệp cam kết thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch theo quy định của Nhà nước; khu tái định cư được cam kết có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và được hoàn thiện đồng bộ hạ tầng trước khi giao đất cho người dân.

Về môi trường, công ty đưa ra phương án thu gom toàn bộ nước thải tuyển quặng vào hồ chứa có lót màng chống thấm HDPE để tái sử dụng tuần hoàn; không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Công nghệ nổ mìn vi sai được cam kết áp dụng nhằm hạn chế tiếng ồn và rung chấn.

Đối với hoạt động vận chuyển, doanh nghiệp cam kết xe chở quặng chạy đúng tải trọng, che bạt kín, rửa lốp trước khi ra đường công cộng; hạn chế tốc độ từ 20-30 km/giờ khi đi qua khu dân cư và bố trí xe bồn tưới nước dập bụi từ 2-4 lần/ngày.

Công ty cũng cam kết công khai đường dây nóng 24/7, tạo điều kiện để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia kiểm tra thực tế tại hiện trường; đồng thời thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường, khai thác đến đâu hoàn nguyên cuốn chiếu đến đó và bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương quản lý sau khi đóng cửa mỏ.

Tại hội nghị, người dân thẳng thắn nêu những vấn đề còn băn khoăn về: tiến độ thực tế của dự án, năng lực tài chính, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, vị trí tái định cư, bảo vệ môi trường, nguồn nước và sinh kế lâu dài sau hoàn thổ.

Đại diện người dân phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến của người dân thể hiện mong muốn dự án phải được thông tin rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng quy hoạch kéo dài ảnh hưởng đến đời sống và kế hoạch sản xuất của các hộ dân.

Cụ thể là làm rõ thời điểm triển khai thực tế của dự án, phạm vi thu hồi đất, phương án và đơn giá bồi thường đối với đất đai, nhà ở, hoa màu; đồng thời đề nghị công khai vị trí khu tái định cư và thời điểm hoàn thành hạ tầng điện, đường, nước sinh hoạt; phương án bảo vệ môi trường, nguồn nước, hoàn thổ và phục hồi mặt bằng để bảo đảm đất sản xuất, sinh kế lâu dài cho người dân sau khi dự án kết thúc khai thác; phương án bảo đảm giao thông, đi lại khi dự án đi vào hoạt động; việc quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân; sớm đầu tư tuyến đường từ Khe Cam đi ngầm tràn; công khai chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và vị trí khu tái định cư...

Trước những vấn đề người dân đặt ra, đại diện Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên Bảo đã tiếp thu và trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng yêu cầu Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên Bảo nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của Nhân dân và các sở, ngành cấp tỉnh; cụ thể hóa những cam kết bằng văn bản và hành động thực tế, nhất là bảo đảm nguồn lực tài chính cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân.