Các chương trình MTQG có ý nghĩa quan trọng đối với đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt trực tiếp tác động đến đời sống, sinh kế và cơ hội phát triển của người dân. Với xã miền núi còn nhiều khó khăn như Mỏ Vàng, vốn các chương trình MTQG là nguồn lực quan trọng cho những thôn nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Gia đình anh Cư A San ở chòm Đá Trắng, thôn Giàn Dầu là 1 trong 10 hộ chăn nuôi tham gia Dự án 3, được hỗ trợ 1 con trâu cái sinh sản. Kinh phí này thuộc nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025. Đến trung tuần tháng 9, các hộ tham gia dự án đã được cấp đủ trâu giống.

Anh Cư A San chia sẻ: Gia đình tôi rất phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ 1 con trâu cái sinh sản. Đây là tài sản giá trị, giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, nhân đàn, ổn định sản xuất và cải thiện thu nhập.

Trưởng thôn An Lương Đặng Văn Hộn khẳng định: “Các chương trình hỗ trợ của Nhà nước có ý nghĩa thiết thực đối với người dân vùng cao, như việc hỗ trợ con giống, vật tư, máy móc sản xuất giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Mong muốn của người dân là các chính sách được triển khai kịp thời và được hướng dẫn cụ thể để sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Năm 2026, tổng vốn các chương trình MTQG được giao cho xã Mỏ Vàng bao gồm cả nguồn vốn chuyển từ năm 2025 hơn 16 tỷ đồng. Bên cạnh những dự án đạt tiến độ giải ngân như các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, hiện xã đã hoàn thành giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp.

Nguồn vốn năm 2026 được giao là 1 tỷ 470 triệu đồng, hiện giải ngân trên 70%. Đối với Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng, hết tháng 10 đã giải ngân 2 tỷ 710 triệu đồng, đạt 70,32%. Tuy nhiên, nguồn vốn chuyển tiếp của dự án gần 2 tỷ đồng, địa phương vẫn đang thực hiện các bước thiết kế…

Qua rà soát cụ thể từng dự án cho thấy, đến hết tháng 10, tổng số vốn giải ngân các chương trình MTQG trên địa bàn xã Mỏ Vàng mới đạt hơn 3 tỷ đồng, đạt gần 19% kế hoạch giao.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG năm 2026, xã Mỏ Vàng chỉ đạo các ngành, đoàn thể rà soát cụ thể từng công trình, từng nguồn vốn, từng mốc tiến độ; xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành.

Trước mắt tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án; khẩn trương tổ chức thực hiện, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và giải ngân theo đúng quy định đối với những nội dung đã đủ điều kiện triển khai; kiên quyết khắc phục tình trạng chờ đợi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

UBND xã sẽ phải quyết liệt hơn trong việc phân công rõ cán bộ phụ trách, xây dựng tiến độ thực hiện theo từng tuần, từng tháng, nhất là tăng cường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ nhưng địa phương yêu cầu phải bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm và hiệu quả. Ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân, xã Mỏ Vàng cũng xác định hiệu quả của các chương trình phải được thể hiện qua những thay đổi trong đời sống người dân. Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xã chỉ đạo ngành chuyên môn chú trọng hướng dẫn người dân cách chăm sóc vật nuôi, tổ chức sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ.

Riêng các công trình hạ tầng, cần bảo đảm chất lượng, phát huy công năng sử dụng và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của cộng đồng. Địa phương chú trọng tăng cường vai trò giám sát của cấp ủy, chính quyền, HĐND, MTTQ và các đoàn thể trong quá trình triển khai.

Việc công khai thông tin về nguồn vốn, nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng góp phần bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng mục đích, đồng thời tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Từ việc rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm đến tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc, xã Mỏ Vàng nỗ lực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để các chương trình MTQG triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân, song hành với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất, thực hiện tốt chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững.