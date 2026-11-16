Mở vali ký gửi, nhân viên an ninh sân bay tá hỏa phát hiện thứ ngọ nguậy bên trong

Một tình huống hy hữu xảy ra tại Sân bay Quốc tế Ontario, bang California (Mỹ), khi nhân viên an ninh phát hiện 2 con rắn còn sống được giấu trong vali của một hành khách. Sự việc khiến hoạt động kiểm tra an ninh tại sân bay phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA), sự việc xảy ra tại Sân bay Quốc tế Ontario. Trong quá trình kiểm tra hành lý ký gửi, các nhân viên an ninh phát hiện một chiếc vỏ gối màu xanh bên trong vali của hành khách.

Nghi ngờ vật dụng bên trong có hình dạng giống một sợi dây thừng, nhân viên TSA Benjamin Andrade-Carillo tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, khi nhận ra vật thể mình đang cầm có dấu hiệu chuyển động và còn sống, anh lập tức báo cáo cấp trên để được hỗ trợ.

Hai con rắn được phát hiện trong quá trình kiểm tra hành lý tại Sân bay Quốc tế Ontario, bang California (Mỹ). Ảnh: People.

“Tôi nhận ra vật thể trong tay mình còn sống nên tự nhủ phải báo cáo sự việc ngay lập tức”, Andrade-Carillo kể lại.

Nhân viên giám sát TSA Suggey Flores sau đó có mặt để hỗ trợ. Người này cho biết đã cảm nhận được những con rắn đang co lại và di chuyển bên trong chiếc vỏ gối. Dù từng tiếp xúc với rắn trước đây, Flores vẫn bất ngờ trước tình huống hiếm gặp này.

Sau khi kiểm tra, Francisco Calderon, quản lý TSA tại sân bay Ontario, xác nhận bên trong chiếc vỏ gối có 2 con rắn còn sống, trong đó có một con rắn đuôi chuông.

Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng TSA nhanh chóng thông báo cho cảnh sát sân bay và hãng hàng không liên quan. Hoạt động kiểm tra an ninh tại sân bay cũng được tạm dừng trong thời gian xử lý sự việc.

Theo Flores, thời điểm đó lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác chủng loại của những con rắn nên không thể loại trừ khả năng chúng có nọc độc.

Một chiếc vỏ gối chứa hai con rắn được phát hiện trong hành lý của hành khách tại Sân bay Quốc tế Ontario, bang California (Mỹ). Ảnh: People.↵

Đại diện TSA nhấn mạnh nhân viên an ninh không được trực tiếp xử lý rắn sống vì lý do an toàn. Ưu tiên của lực lượng chức năng là bảo vệ nhân viên và những người có mặt tại khu vực, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết tình huống.

Sau đó, cảnh sát sân bay đưa chiếc vali đến khu vực làm thủ tục của hãng hàng không để tìm chủ nhân. Khi được xác định, hành khách cho biết 2 con rắn là thú cưng của mình và từng mang chúng theo khi di chuyển bằng một hãng hàng không khác.

Người này sau đó lấy những con rắn ra khỏi vali và bàn giao cho một thành viên trong gia đình không tham gia chuyến bay.

Sau khi hành lý được loại bỏ những con rắn, nhân viên TSA tiến hành kiểm tra lại và xác nhận vali đủ điều kiện vận chuyển. Hành khách được phép tiếp tục chuyến bay mà không gặp thêm trở ngại.

Qua sự việc, TSA khuyến cáo hành khách nên chủ động liên hệ với hãng hàng không trước khi đến sân bay để tìm hiểu quy định vận chuyển thú cưng, đặc biệt là các loài bò sát.

Cơ quan này cũng lưu ý người dân cần cân nhắc kỹ những vật dụng mang theo trong hành lý để tránh phát sinh tình huống nguy hiểm trong quá trình kiểm tra an ninh.